Florian Gaertner/IMAGO/photothek Der ökonomische Trend ist klar: Immer weniger Eisen wird hierzulande geschmiedet

Sie bekommen langsam weiche Knie: Industriekapitäne. Denn ihre Geschäftsgrundlagen geraten ins Rutschen. Stefan Wolf ist einer der »Wackelkandidaten«, der Präsident des sogenannten Arbeitgeberverbands Gesamtmetall. Die BRD-Wirtschaft schlittere in eine Rezession, so Wolf gegenüber Bild am Sonntag. »Und ich sehe nicht, wie sich das unter den aktuellen Umständen 2024 ändern soll.« Auslöser für diese »echte Problemlage« seien viel zu wenig Neuaufträge für die heimische Industrie; nicht nur bei Maschinenbauern, ferner bei den Schlüsselindustrien Automobil und Chemie.

Wie sieht die Situation in Wolfs »Heimatbereich«, der Metall- und Elektroindustrie aus? Gleichfalls mies. Was der Südbadenser zu nutzen versteht. Wie? Vernichtung von Arbeitsplätzen, oder wie Wolf es nennt: »Stellenabbau«. Zudem beklagte der Gesamtmetall-Chef eine »zunehmende Abkehr vom Leistungsprinzip«. Die Themen Arbeit und Leistung müssten hierzulande wieder positiv dargestellt werden, auch in den Familien und an den Schulen. Also, Übungseinheiten »Zucht und Ordnung« am Küchentisch und im Klassenraum.

Ein weiteres Beispiel: Deutsche Telekom. So sollen dort in den kommenden Jahren Tausende Jobs »und später womöglich auch andere Ausgabenposten gestrichen oder reduziert werden«, berichtete am Freitag abend das Handelsblatt. Betroffen sei demnach vor allem die Firmenzentrale in Bonn. Das Blatt zitiert einen Insider: Die Telekom habe besonders in Deutschland über die Jahre »zu viel Fett angesetzt.« Zunächst dürfte es den internen IT-Dienstleister »Telekom IT« treffen. Hier könnten laut dpa vom Sonnabend 1.300 der 5.400 Beschäftigungsverhältnisse »wegfallen«.

Kurios dabei: Firmen suchen Fachkräfte, branchenübergreifend. Stellen aber nicht neu ein, hatte das kapitalnahe Ifo-Institut kürzlich berichtet. »Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland hat einen Dämpfer erhalten«, so die Münchner Wirtschaftsforscher. Der statistische Beleg: Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sank im September auf den niedrigsten Wert seit Februar 2021.

Zurück zu Wolf. Er wäre nicht der, der er ist, wenn er nicht nach unten treten würde. Die geplante Bürgergelderhöhung nannte der Kapitalboss einen »kapitalen Fehler«.