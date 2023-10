IMAGO/Velar Grant

Demonstranten haben am Sonntag in London die Freilassung von Julian Assange gefordert. Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks ist seit 2019 unter lebensgefährlichen Bedingungen im Hochsicherheitstrakt des britischen Gefängnisses Belmarsh inhaftiert und ständig in Gefahr, an die USA überstellt zu werden. Washington begründet sein Auslieferungsbegehren damit, dass Assange Spionage und Geheimnisverrat betrieben habe. Tatsächlich hat er lediglich unter anderem die Verbrechen der USA im Irak-Krieg öffentlich gemacht. (jW)