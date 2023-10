STEFAN AREND/IMAGO/Funke Foto Services Schnell oder langsam, das ist künftig die Frage im Verteilzentrum

Sie landen im falschen Kasten, kommen verspätet, bisweilen gar nicht: Briefe. Mit der Deutschen Post jedenfalls. Nun haben kreative Köpfe aus der Führungsetage des »Universaldienstleisters« für Sendungen aller Art einen Vorschlag ausgeheckt. Schreiben in zwei Geschwindigkeiten. »Es könnte einen Priobrief geben, der am Tag nach dem Briefeinwurf beim Adressaten ist und einen Standardbrief, der erst nach drei Tagen ankommt«, sagte Post-Managerin Nikola Hagleitner der Welt am Sonntag. Die gebürtige Linzerin Hagleitner verantwortet seit Sommer vergangenen Jahres im Vorstand der Post das Brief- und Paketgeschäft, das sie vom heutigen Post-Boss Tobias Meyer übernommen hat.

An der Sechs-Tage-Zustellung solle dies nichts ändern, nur etwas an den Brieflaufzeiten, versicherte Hagleitner. Aber: Bei aktuell sinkenden Briefmengen müsste das Zustellnetz effektiver genutzt werden. »Deshalb«, so Hagleitner weiter, »wollen wir differenzierte Laufzeiten auch bei den Privatkunden durchsetzen.« Und vielleicht stehe der hiesige Briefversand »vor der größten Weichenstellung in seiner langen Geschichte.« Dafür brauche die Bonner Konzernzentrale eins: höheres Porto. Die zuständige Bundesnetzagentur müsste »das Preisverfahren nach oben hin neu festsetzen«, drängt die 49jährige Juristin und rechtfertigt dies mit Mehrkosten, für Personal und Energie etwa.

Die Regulierungsbehörde überzeugt das nicht und hatte Anfang August einen Post-Antrag auf eine vorzeitige Portoerhöhung abgelehnt, zumal der Konzern im Briefbereich Plus mache und insgesamt Rekordgewinne einfahre, 2022 satte 8,4 Milliarden Euro.

Und sowieso: Angesichts verspäteter Briefzustellungen samt neuer Beschwerdewelle von Kunden hatte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch bereits vor Monaten eine Wiederverstaatlichung des Bonner Konzerns ins Spiel gebracht. »Die Deutsche Post gehört in öffentliche Hand«, sagte er damals dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der Bund solle zumindest wieder Mehrheitseigentümer der Post werden, um den Unternehmenskurs bestimmen zu können, vielleicht sogar als »Tempomacher«.