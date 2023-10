San Basilio de Palenque oder einfach Palenque war im 17. Jahrhundert die erste Gemeinde der Welt, die von geflohenen afrikanischen Sklaven gegründet wurde. Die Gemeinde in Kolumbien ist die einzige ihrer Art auf der Welt, die bis heute erhalten geblieben ist. Sie liegt eine Stunde von Cartagena entfernt, einem der beliebtesten Ziele für Touristen in dem südamerikanischen Land. Die kleine Gemeinde mit kaum 3.500 Einwohnern befindet sich in einem Gebiet, das in den vergangenen Jahren sehr unter dem bewaffneten Konflikt und dem Kampf zwischen verschiedenen Guerillas und gegen Paramilitärs gelitten hat. Dennoch konnte sich der Ort zu einem wichtigen kulturellen Zentrum entwickeln. Schon die kleinsten Schüler lernen die Traditionen, Sprache und Kultur der Palenquero in der Schule, so verbindet die Einwohner ein starkes Gemeinschaftsgefühl.

In Kolumbien ist »Palenquero« neben dem San Andrés-Providencia-Kreolisch eine der beiden noch existierenden Kreolsprachen. Sie wird auch von der Musikgruppe Kombilesa Mi in die Welt getragen. Die HipHop-Band verwendet traditionelle kolumbianische Rhythmen und Instrumente und ergänzt sie mit Texten auf spanisch und palenquero. Viele Palenqueros betreiben von klein auf Boxsport. So haben auch drei Boxweltmeister diese kleine Gemeinschaft von Afrokolumbianern berühmt gemacht: Antonio Cervantes alias Kid Pambelé, Boxweltmeister in den Jahren 1973 und 1976, Ricardo Cardona (Weltmeister 1978) und Rodrigo Valdez (Weltmeister 1977).