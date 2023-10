Was sind die prinzipiellen Probleme in Guatemala?

In Guatemala herrscht ein Modell der Akkumulation des Kapitals. Das bedeutet für die Arbeiterklasse miserable Löhne; der Mindestlohn liegt bei rund 3.300 bis 3.400 ­Quetzales (knapp 400 Euro), die Lebenshaltungskosten bei etwa 8.000 Quetzales. Rund 70 Prozent der Bevölkerung arbeiten ohne formellen Arbeitsvertrag und schlagen sich auf eigene Rechnung durch, nach marxistischen Begriffen eine riesige industrielle Reservearmee. Dies führt zu einer großen Migrationswelle, Zehntausende, die jedes Jahr das Land verlassen, meist Richtung USA. Die »Remesas« genannten Rücküberweisungen an Familienangehörige hier in Guatemala machen zwischen 15 und 16 Prozent des Bruttoinlandproduktes aus. Nach offiziellen Statistiken leben 60 Prozent der Bevölkerung in Armut und extremer Armut, möglicherweise sind die Zahlen aber sogar noch zu niedrig angesetzt.

Guatemala ist ein klassisches Exportland – der Export unserer Rohstoffe und über die Migration auch der Export unserer Arbeitskraft sind bestimmend. Dagegen ist das Land für transnationale Konzerne billig oder auch gratis zu haben, zum Beispiel die Nutzung unserer Wasserkraft für den Stromexport. Das Land in den Händen transnationaler Konzerne und exportorientierter Landwirtschaft führt dazu, dass nichts mehr zur Produktion von Lebensmitteln im eigenen Land genutzt wird. Zu dem Problem der Armut und extremen Armut kommt das der Unterernährung. 50 Prozent aller Kinder unter fünf Jahren sind chronisch unterernährt, das ist das Resultat des wirtschaftlichen Modells.

Wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus?

Die guatemaltekische Gesellschaft ist sehr konservativ. Das drückt sich unter anderem in dem weitverbreiteten Antikommunismus aus. Neoliberale Ideologie ist weit verbreitet. Ein weiterer Punkt ist die starke religiöse Prägung der Gesellschaft, zum einen die in vielen Aspekten konservative katholische Kirche, aber als neueres Phänomen der Aufschwung sehr reaktionärer evangelikaler Religionsgemeinschaften, die die Gesellschaft und das Leben genauestens nach Vorgaben der Bibel, nach dem Alten Testament ausrichten wollen. Im wirtschaftlichen Bereich bedeutet dies wie erwähnt die Akkumulation des Kapitals, enorme Gewinne für Bergbauunternehmen, Export von Bananen, Zucker, Palmöl etc. Gleichzeitig bedeutet dies politische Repression, Unterdrückung der sozialen Bewegungen, der Bewegungen der Kleinbauern- und Landarbeiter, der Frauen, der indigenen Völker und selbstverständlich auch der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung.

In den vergangenen Jahren war zu hören, Guatemala habe sich noch autoritärer entwickelt, ein »Pakt der Korrupten« kontrolliere das Land. Was ist darunter zu verstehen?

2015 wurden aufgedeckt (durch die Ermittlungen der UN-Kommission gegen Straffreiheit, jW), dass der damalige Staatspräsident Otto Peréz Molina und seine Vize, Roxana Baldetti, Chefs einer kriminellen Schmuggelstruktur namens »La Linea« waren. Es gab große Proteste, Molina und Baldetti mussten zurücktreten und wurden inhaftiert, aber die folgenden Präsidenten Jimmy Morales und Alejandro Giammattei gehören dem gleichen Machtblock an. Zu diesem gehören nicht mehr nur die traditionellen Kreise der Bourgeoisie, des Unternehmertums, wie der Verband CACIF, sondern auch die organisierte Kriminalität, der Drogenhandel. Diese üben nicht mehr nur die Kontrolle über Teile des Landes und der kommunalen Politik, also Bürgermeisterämter usw., aus. Auch ganze politische Parteien werden mittlerweile von den Drogenbanden kontrolliert. Dieser Machtblock genoss auch immer die Unterstützung aus den USA und durch die US-Botschaft. Er kontrolliert das politische System, auch wenn die Namen der Parteien und die Figuren des Präsidentschaftskandidaten schnell wechseln. Er kontrollierte stets den Kongress, auch die Justiz, und gewann bisher immer die Präsidentschaft.

Ein weiterer Aspekt der autoritären Entwicklung ist die Wahl von Walter Mazariegos zum Direktor der San-Carlos-Universität. Er wurde im vergangenen Jahr durch Betrug beim Wahlverfahren (Ausschluss von oppositionellen Wahlvertretern, jW) zum Direktor der einzigen staatlichen Universität gewählt. Das ist politisch bedeutsam, weil der Direktor der San-Carlos-Universität in diversen staatlichen Gremien und in Haushaltsfragen Stimmrecht hat – und Mazariegos ist Vertrauter des »Paktes der Korrupten«. Auch verfolgt er eine Politik der schrittweisen Privatisierung der staatlichen Universität. Zur Zeit bietet diese mit dem zentralen Campus in der Hauptstadt und mehreren Außenstellen in den Departamentos auch Studenten aus der Arbeiterklasse die Möglichkeit zu studieren. Dagegen wehrten sich andere Studenten mit Besetzungen des zentralen Campus und mehrerer Außenstellen, die fast ein Jahr lang andauerten und dann teilweise gewaltsam geräumt wurden.

Jetzt hat aber mit Bernardo Arévalo ein sozialdemokratischer Kandidat, der außerhalb des herrschenden Blockes steht, die Präsidentschaft gewonnen. Was war passiert?

Die Ausgangslage vor diesen Wahlen war wie geschildert die Kontrolle des »Paktes der Korrupten« über alle Instanzen, dazu zählten auch die Wahlbehörde und das Wahlgericht, der Oberste Gerichtshof und das Verfassungsgericht. Dies erlaubte ihnen recht willkürliche Ausschlüsse bei den Wahlen, zunächst der linken Kandidatin Thelma Cabrera von der »Bewegung für die Befreiung der Völker«, MLP, dann auch der Ausschluss von zwei weiteren Kandidaten, Carlos Pineda und Roberto Arzú. Beide haben politisch rechte Positionen, aber sie sind nicht direkt Teil des »Paktes der Korrupten« und haben die Korruption kritisiert. Damit war im Grunde alles vorbereitet für einen weiteren Wahlsieg eines Kandidaten des »Paktes der Korrupten«, ob nun Zury Rios, Edmund Mulet oder Sandra Torres.

Es gab aber in der Bevölkerung eine breite Ablehnung und Unzufriedenheit mit dem Zustand der Korruption im Land. Da konnte die Partei Movimiento Semilla als klare Oppositonskraft mit jungen Kandidaten und einem der Korruption unverdächtigen Präsidentschaftskandidaten ansetzen. Der Kandidat konnte als Sohn von Juan José Arévalo vom Prestige seines Vaters als erster Präsident nach der Revolution von 1944 profitieren. Dazu kam, dass Semilla vom Ausschluss von Cabrera profitiert hat, die immerhin bei den Wahlen 2019 auf 10,3 Prozent der Stimmen kam. Der Aufschwung von Semilla kam aber in den letzten maximal zwei Wochen vor der Wahl, sicher auch durch ihre offensive Kampange in den sozialen Netzwerken. Dann profitierte Semilla noch davon, dass der andere, als progressiv geltende Kandidat Manuel Villacorta von der Partei VOS kurz vor dem Wahltermin zur Unterstützung des klar rechten Bürgermeisterkandidaten in der Hauptstadt aufrief. Das verbreitete sich in den sozialen Netzwerken und hat ihm sehr geschadet. Auch muss man sehen, dass Bernardo Arévalo mit knapp zwölf Prozent mit einem relativ schlechten Ergebnis in die Stichwahl zog gegen Sandra Torres, die zum »Pakt der Korrupten« gehört – wenn sie auch zugleich die vom »Pakt« am wenigsten beliebte Kandidatin war. Trotzdem hat der gesamte »Pakt der Korrupten« dann Torres in der Stichwahl unterstützt, dies wiederum konnte Arévalo geschickt und zu Recht als Stimme für ihn als Stimme gegen die Korruption nutzen. Das erklärt den recht komfortablen Vorsprung bei der Stichwahl.

Eine Zwischenfrage: Wie erklären Sie sich, dass die MLP so schlecht abschnitt bei diesen Wahlen, nachdem Thelma Cabrera als Präsidentschaftskandidatin 2019 auf den vierten Platz gelangt war?

Das Präsidentschaftsduo aus Thelma Cabrera und dem ehemaligen Menschenrechtsobman Jordán Rodas wurden von der Wahl ausgeschlossen, das half ungewollt Semilla, weil sicher viele, die sonst Cabrera gewählt hätten, jetzt für Arévalo stimmten. Auf der anderen Seite hatte Cabrera 2019 davon profitiert, dass die Kandidatin von Semilla, die ehemalige Generalstaatsanwältin Thelma Aldana, 2019 von der Präsidentenkandidatur auch ausgeschlossen wurde. Damals war es umgekehrt gewesen, viele, die Aldana hätten wählen wollen, stimmten dann für Cabrera. Bei den Parlamentswahlen schnitt die MLP dieses Jahr schwach ab, hatte aber auch 2019 nur eine Abgeordnete entsenden können. Dieses Jahr konnte sie niemanden ins Parlament schicken. Viele Stimmen für Cabrera 2019 waren Proteststimmen gegen die Korruption.

Der »Pakt« versuchte schon nach der ersten Runde und jetzt nach der Stichwahl, den Amtsantritt von Bernardo Arévalo zu verhindern, mit der angestrebten Suspendierung der Partei Movimiento Semilla, Kriminalisierung der Person von Arévalo etc. Momentan gibt es überall im Land andauernden Widerstand. Welche Rolle spielen die sozialen und linken Bewegungen bei diesen Protesten?

Zunächst denke ich, dass das Wahlergebnis auch eine Schwäche der sozialen und Volksbewegungen zeigt. Codeca (Komitee für bäuerliche Entwicklung, jW) ist es mit ihrem politischen Instrument MLP nicht gelungen, nach dem Ausschluss von Cabrera auch nur einen Abgeordneten bei den Parlamentswahlen durchzusetzen. Es muss aufgrund des restiktiven Wahlgesetzes die MLP auflösen. Auch die Allianz der ehemaligen Guerillaorganisation URNG mit dem Movimiento Winaq kam nur auf eine Abgeordnete. Die Kleinbauernbewegung CCDA (Bauernkomitee des Hochlandes, jW) versuchte, mit einer Annäherung an die Partei VOS Abgeordnete in den Kongress zu entsenden – ebenfalls erfolglos.

Die aktuellen, zweifelslos wichtigen Mobilisierungen haben zwei Aspekte. Zum einen ist es die individuelle Mobilisierung von Bürgern vor allem in den Städten, also nach dem Motto: Ich, Mario Sosa, Bürger Guatemalas, fordere, dass meine Stimme repektiert wird. Der zweite Aspekt ist die Mobilisierung der indigenen Völker mit Straßenblockaden im ganzen Land, die innerhalb ihrer Regierungs- und Selbstverwaltungsstrukturen wie den 48 Kantonen in Totonicapán oder den indigenen Bürgermeistern in Sololá und Chichicastenango Mitte September vonstatten ging. Kleinbauern- und Landarbeiter-, Frauen- und Studentenbewegungen sind aber, zumindest als Organisation, in den Protesten aktuell kaum sichtbar. Ein Sonderfall ist vielleicht die Landarbeiterorganisation Codeca, die sich aus politischen Gründen generell nicht per se an den Protesten beteiligt. Mit von ihnen organisierten Straßenblockaden an 19 Orten im ganzen Land konnte sie am 19. September allerdings eigene Akzente setzen, wie sie es auch in der Vergangenheit getan hat. Sie mobilisiert zum gleichen Thema, aber getrennt von den anderen Protesten.

Was kann Semilla in ihrer Regierungszeit erreichen, und was sollten sie aus Ihrer Sicht als erstes angehen?

Also, gleich als erstes: Das Programm von Semilla ist kein Programm, mit dem sie Veränderungen im wirtschaftlichen System anstreben, im Modell der Akkumulation des Kapitals. Schon alleine deswegen nicht, weil Semilla selbst Allianzen mit Teilen des nationalen Kapitals hat. So gehört zu den Förderern und Unterstützern der Partei beispielsweise die Familie Bosch Gutiérez, deren Kapital unter anderem in Wasserkraftwerken im Norden des Landes steckt. Manches im Regierungsprogramm von Semilla ist so zu verstehen, als wenn die Zukunft Guatemalas daraus besteht, dass wir alle Unternehmen gründen, alle Unternehmer werden. Wie soll das gehen? Es braucht ja auch noch ein paar Arbeiter. Dann will Semilla zum Beispiel mit den privaten Stromunternehmen verhandeln, von einer Nationalisierung der Stromversorgung, wie sie beispielsweise die MLP fordert, ist nicht die Rede. Dass sich Semilla in seiner Regierungszeit mit dem nationalen und transnationalen Kapital anlegen kann oder will, halte ich für unwahrscheinlich.

Was Semilla erreichen kann, ist die Bekämpfung der Korruption, die schrittweise Aushebung der korrupten Netzwerke, die das öffentliche Leben in Guatemala lähmen. Dann werden sie Programme beginnen zur Bekämpfung der Armut, Sozialprogramme, vielleicht ähnlich denen, die Sandra Torres in der Regierungszeit ihres Exmannes Álvaro Colom als First Lady (2007–2011, jW) teilweise umgesetzt hat. Sie werden den Etat für öffentliche Bildung und Gesundheit erhöhen und Infrastrukturprogramme beginnen. Da habe ich keine Zweifel, dass sie das versuchen werden und auch einige Erfolge erreichen können. Semilla ist liberal, damit meine ich jetzt nicht neoliberal, sondern liberal im klassischen Sinne der Aufklärung. Sie achten individuelle Rechte, aber nicht die kollektiven. Sie sprechen sich zum Beispiel gegen Rassismus aus, werden aber eher nicht die kollektiven Rechte der indigenen Völker achten und stark machen. Dann wird es auch schwer für Semilla, sollten sie am 14. Januar 2024 die Regierung übernehmen. Sie werden dann eben nur einen Teil der Regierung, einen Teil der Instanzen des Staates kontrollieren. Den anderen kontrolliert weiterhin der »Pakt der Korrupten«. Wir kennen nicht genau dessen Strategie, aber es ist in den vergangenen Wochen deutlich geworden: Am liebsten wäre ihnen, Arévalo träte nie sein Amt an.

Welche Spielräume könnte die Regierung Semilla für Positionen eröffnen, die links von ihr stehen? Vielleicht auch für Organisationen mit sozialistischer oder kommunistischer Zielsetzung?

Ich würde dazu raten, das Thema mit großer Vorsicht zu betrachten. Ich glaube nicht, dass die Leitung von Semilla an Allianzen mit weiter links stehenden Kräften interessiert ist, schon gar nicht mit sozialistischen oder kommunistischen Organisationen, was nicht heißt, dass es nicht Beziehungen oder punktuelle Zusammenarbeit geben kann. Schon nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen wurde versucht, gegen Semilla die »Kommunismuskeule« hervorzuholen. Dann haben manche den Putsch von 1954 im Hinterkopf, der Putsch gegen Jacobo Arbenz, der den »Demokratischen Frühling« damals blutig beendete. Damals hatte sich die Kommunistische Partei Arbenz angenähert. Obwohl sie real keinen sehr großen Einfluss hatten, musste das als Begründung für den Putsch herhalten. Es gibt aber heute einen Kreis von Intellektuellen, die sozialistische oder kommunistische, marxistische Ideen verbreiten und das auch weiter tun werden.