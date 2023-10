1903, 10. Oktober: In Manchester gründet sich die Women’s Social and Political Union (WSPU) als militanter Flügel der Suffragetten. Die Organisation setzt sich für politische Gleichberechtigung der Frauen ein und wird von der Arbeiterbewegung unterstützt. 1913 zerbricht die Gruppe an der Frage der Befürwortung von Brandstiftungen als politische Protestform.

1913, 14. Oktober: Die Sozialdemokraten halten in Leipzig fünf Massenversammlungen »gegen Geschichtslügen, Byzantinismus und Völkerschlachtrummel« als Gegenaktion zu dem offiziellen chauvinistischen Rummel anlässlich des 100. Jahrestags der Völkerschlacht ab. Die Kundgebungen richten sich gegen die fortschreitende Militarisierung und die Kriegsvorbereitungen in Deutschland.

1923, 10. Oktober: Die KPD tritt in Sachsen in die sozialdemokratisch geführte Landesregierung unter Ministerpräsident Erich Zeigner ein, in das Kabinett der thüringischen Regierung sechs Tage später. Dem sächsischen Kabinett gehören fünf sozialdemokratische und zwei kommunistische Vertreter, Fritz Heckert und Heinrich Brandler, an. Per Reichsexekution wird die sächsische Landesregierung Ende Oktober abgesetzt.

1933, 14. Oktober: Reichspropagandaminister Joseph Goebbels gibt bekannt, dass Deutschland den Völkerbund verlassen werde. Das Deutsche Reich war erst 1926 in die internationale Organisation aufgenommen worden. Willkommener Anlass für die Nazis ist die Genfer Abrüstungskonferenz, auf der Vertreter der britischen und der französischen Regierung Deutschland eine im Jahr zuvor zugesicherte militärische Gleichberechtigung verwehrt hatten. Adolf Hitler teilt den Austritt am 19. Oktober formell mit.

1963, 9. Oktober: Im südafrikanischen Rivonia beginnt ein Prozess gegen führende Vertreter des African National Congress und der südafrikanischen Kommunistischen Partei. Trotz weltweiter Proteste werden acht Aktivisten, darunter Denis Goldberg, Ahmed Kathrada, Nelson Mandela, Govan Mbeki und Walter Sisulu, zu lebenslanger Haft auf der Gefängnisinsel Robben Island verurteilt. Fortschrittliche Parteien, internationale Organisationen sowie die demokratische Weltöffentlichkeit setzen sich in der Folgezeit für die Freilassung der Freiheitskämpfer ein.

1963, 15. Oktober: Der seit 1949 amtierende Bundeskanzler Konrad Adenauer tritt, wie angekündigt, zurück. Am 16. Oktober wird eine neue Regierung unter Ludwig Erhard gegründet, die die Koalition mit der FDP weiterführt.