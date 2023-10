»Der Hamburger Aufstand – vor 100 Jahren und heute«. Ausstellung. Welche Rolle spielte Fiete Schulze bei den Kämpfen in Schiffbek? Ein Teil der Ausstellung widmet sich dem Hamburger Aufstand in der Kunst, unter anderem mit Bildern von Willy Colberg und Heinrich Vogeler. In einem weiteren Teil zeigen junge Hamburger Antifaschistinnen und Antifaschisten, welche Bedeutung der Hamburger Aufstand heute für sie hat. Ab Sonnabend, 7.10. Ort und Veranstalter: Gedenkstätte Ernst Thälmann, Tarpenbekstr. 66, Hamburg

»Kuba: Nachhaltig und solidarisch!« Vortrag. Déborah Azcuy Carillo aus Havanna vom Institut für Völkerfreundschaft informiert über die Nachhaltigkeit der Entwicklung und den Aufbau einer sozialen und ökologisch bewussten Gesellschaft in Kuba und wie sehr diese Ziele durch Blockade, Sanktionen und Medienkrieg behindert werden, Dienstag, 10.10., 19 Uhr, Ort: Magda-Thürey-Zentrum, Lindenallee 72, Hamburg. Veranstalter: Cuba Sí und Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba Hamburg

»Krieg und Musik«. Vorträge. Wie andere Künste ist Musik von politischen Konflikten nicht unberührt. Die Kampagnen gegen angeblich putintreue Dirigenten und Sängerinnen zeigt, wie sogar ein oft als abgehoben geltender Bereich wie die klassische Musik im Kriegsfall zum Kampffeld wird. In drei Vorträgen wird gefragt, wie Musik für den Krieg verwendet wurde und wird, auf welche Weise sie ihre politische Wirkung entfaltet. Sonnabend, 14.10., 11 Uhr. Ort: ND-Gebäude, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: MES Wuppertal