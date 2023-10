Roman Stelzig

Am Sonnabend, dem 7. Oktober, würde der sozialistische deutsche Staat 74 Jahre alt werden, wäre er nicht 1990 plattgemacht worden. Die DDR als Land hat die Kolonisation durch den Westen nicht überstanden, dafür lebt sie in den Köpfen der Menschen weiter, wie auch in zahlreichen Bau- und Kunstwerken, die sich in den fünf nicht mehr ganz so neuen Bundesländern und Berlin nach wie vor finden. Das Foto vom Frauenbrunnen in Halle-Neustadt hat Roman Stelzig im vergangenen Jahr für den jW-Fotowettbewerb geschossen. Die Anlage erinnert an die italienische Renaissance, wären da nicht kontrastierend die Häuser des Neubauviertels im Hintergrund. Das beeindruckende Brunnenensemble mit fünf bronzenen Frauenstatuen wurde 1974 zum zehnten Jahrestag der Grundsteinlegung von Halle-Neustadt eingeweiht. Der Bildhauer Gerhard Lichtenfeld, dessen Plastiken und Aktdarstellungen sich vor allem durch Lebendigkeit und Körperlichkeit auszeichnen, hat sich an der Magistrale verewigt und damit auch der in der DDR weit vorangeschrittenen Emanzipation der Frau ein Denkmal gesetzt.