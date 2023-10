DDR Museum Neu zu bestaunen: Palast der Republik (Maßstab 1:125)

Wer in den frühen 2000er Jahren nach Berlin kam, konnte ihn noch kennenlernen, den Palast der Republik. Zumindest äußerlich. Im Zuge der 1998 begonnenen und 2003 abgeschlossenen Asbestsanierung war innen alles herausgerissen worden. Es begann die Phase der sogenannten Zwischennutzung. Terrakottakrieger aus China wurden ausgestellt, zuletzt das Gebäude geflutet, um es im Rahmen des Kulturfestivals »Volkspalast« per Schlauchboot befahren zu können. Der Abriss des wohl repräsentativsten DDR-Gebäudes war da längst beschlossen, eine Entscheidung, die der Bundestag im Januar 2006 noch einmal mit großer Mehrheit bestätigte. Schließlich galt der 1976 eröffnete Palast als eine Schande für das »republikanische Zentrum unseres Landes« (Eckhardt Barthel, SPD). Was viele Ostberliner vom Abriss hielten, interessierte wenig. Für die Identitätsspezialistin Vera Lengsfeld (damals CDU) waren positive Erinnerungen an das größte Kulturhaus der DDR ohnehin SED-Schmu, mithin »PDS-Identität«.

Der Palast der Republik war Sitz der Volkskammer und Kulturhaus, ähnlich den seit den 1950er Jahren überall in der DDR errichteten Kulturpalästen, nur eben in groß. Bis zu 4.500 Zuschauer fanden im großen Saal Platz, in dem zahlreiche Unterhaltungssendungen fürs Fernsehen aufgezeichnet wurden, am bekanntesten wohl »Ein Kessel Buntes«. Hier waren Ausstellungen und Konzerte zu sehen, es gab ein Theater, eine Diskothek im Keller, eine Bowlingbahn und zahlreiche Restaurants und Bars. Die Besucher kamen zahlreich – wohl kaum wegen der »PDS-Identität«.

Ein Modell des Palastes (Maßstab 1:125) lässt sich nun im DDR-Museum in Berlin-Mitte bewundern. Pünktlich eröffnet zum Republikgeburtstag an diesem Sonnabend, ergänzt die Nachbildung nebst Informationen zur historischen Nutzung und zu den Debatten rund um den Abriss die Dauerausstellung des bei Touristen beliebten Museums. Die können sich künftig mit Blick auf das einige Meter entfernt thronende Humboldt-Forum Gedanken über Architektur und ihre politischen Implikationen machen.

Denn im »republikanischen Zentrum unseres Landes« steht seit 2021 das neuerrichtete Berliner Stadtschloss der Hohenzollern, Symbol des Kaiserreichs. Es zeigt zu drei Seiten hin die historischen Fassaden des 1950 auf Beschluss der SED abgerissenen Sitzes der preußischen Herrscher, glänzt nach Osten hin aber mit moderner Architektur, die Otto Köhler in dieser Zeitung einmal zu Recht an Schießscharten erinnert haben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.