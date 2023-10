Justin Tallis/Pool via REUTERS Ist gleichzeitig Öl- und Klimachef: Sultan Ahmed Al-Dschaber

Ein paar Wochen vor Beginn der UN-Klimakonferenz COP 28 sind die neuesten Nachrichten in Sachen Klimakrise alarmierend. Der Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), scheint wenig Interesse am Thema zu haben und hat gerade die Vergabe von Verträgen für ein riesiges Erdgasförderprojekt verkündet. Die staatliche Ölgesellschaft ADNOC erklärte am Donnerstag, sie werde in die Offshoregasfelder Hail und Ghascha vor der Küste der Emirate investieren. Die beiden Verträge haben demnach einen Wert von insgesamt 16,9 Milliarden US-Dollar.

Mit den Baumaßnahmen vor Ort wurde ein Joint Venture aus der in Abu Dhabi ansässigen Nationalen Erdölbaugesellschaft (NPCC) und dem italienischen Unternehmen SAIPEM betraut. Eine weitere italienische Firma, Tecnimont, ist für die Infrastruktur auf dem Festland verantwortlich.

ADNOC erklärte, das Projekt beinhalte »innovative Dekarbonisierungstechnologien«, um jährlich 1,5 Millionen Tonnen CO2 zu speichern. Das Vorhaben ist Teil der Ghascha-Konzessionen im Emirat Abu Dhabi. Geplant ist eine Förderung von nahezu 42,5 Millionen Kubikmetern Gas bis zum Jahr 2030. Das Projekt sei das erste weltweit, das darauf abziele, »klimaneutral zu arbeiten«, erklärte der Ölkonzern.

Umweltverbände kritisierten die Aussage als Greenwashing. Das Portal Climate Action Tracker (CAT) nannte die Bezeichnung »klimaneutral« für das Gasprojekt irreführend, auch wenn sie sich nur auf die betrieblichen Emissionen beziehe. »Es gibt keine emissionsfreien Projekte fossiler Energieträger«, sagte die CAT-Expertin Mia Moisio. Die große Mehrheit der Emissionen entstehe beim Verbrennen des Erdgases, nicht bei dessen Förderung.

Die UN-Klimakonferenz beginnt am 30. November in Dubai. Vorsitzender ist der ADNOC-Chef Sultan Ahmed Al-Dschaber. Es ist das erste Mal, dass der Vorsitzende eines Ölkonzerns – und überhaupt eines Unternehmens – designiert wurde, um die UN-Klimaverhandlungen zu leiten. Dass ein Spitzenvertreter der fossilen Industrie die wichtigste Konferenz des Jahres zum Klimaschutz leiten soll, wurde entsprechend heftig kritisiert. Die großen Ölfirmen hätten bei den Klimaverhandlungen unter dem Dach der UNO nun endgültig ihre Hände mit im Spiel, kommentierte etwa Mark Maslin, Professor für Klimawandel am University College London, auf der Onlineplattform X.

Auf der COP 28 wird die Europäische Union übrigens durch den neuen Klimakommissar Wopke Hoekstra vertreten sein. Der 48jährige Niederländer wurde am Donnerstag vom EU-Parlament in dieser Position bestätigt – obwohl seine bisherige Laufbahn nicht unbedingt für ihn spricht. Hoekstra war mehrere Jahre beim Ölmulti Shell beschäftigt und arbeitete anschließend für den berüchtigten Unternehmensberater McKinsey. 2017 wurde er niederländischer Finanzminister und erlangte Bekanntheit durch sein aggressives Auftreten gegenüber südeuropäischen Ländern, insbesondere Italien und Spanien, während der Coronakrise. Der Niederländer sprach sich damals erfolgreich gegen die Emission von Euro-Bonds auf EU-Ebene aus und wollte die Coronahilfen an besonders strenge Bedingungen knüpfen.

Laut dem Internationalen Netzwerk investigativer Journalisten (ICIJ) erschien Hoekstras Name außerdem auf einer Liste der »Pandora Papers«. Demnach steckte der Politiker jahrelang Zehntausende Euro in eine Briefkastenfirma auf den Britischen Jungferninseln. Bei der Firma handelte es sich um einen privaten Investmentklub, der die karibische Steueroase nutzte, um in ein Safariunternehmen in Ostafrika zu investieren. Hoekstra entschuldigte sich dafür, wollte von nichts gewusst haben. Soviel zum neuen Klimachef der EU.