Lässt sich trotz Haft nicht kleinkriegen: Imran Khan (M.) ist nach wie vor der beliebteste Politiker Pakistans (Lahore, 3.7.2023)

Pakistan rüstet sich für die voraussichtlich im Januar 2024 stattfindenden Wahlen. Das Land wird von vielfältigen Problemen wie einer umfassenden Wirtschafts- und Schuldenkrise, Terroranschlägen und konfessioneller Gewalt sowie innenpolitischen Verwerfungen geplagt. Derzeit amtiert in Islamabad bereits – wie in solchen Vorwahlzeiten üblich – eine Übergangsregierung. Noch ist unklar, ob der aussichtsreichste Kandidat für den wichtigsten politischen Posten im Land erneut ins Rennen gehen wird. Gegen den ehemaligen Premier Imran Khan, der im April 2022 per Misstrauensvotum gestürzt wurde und nach wie vor der populärste Politiker des Landes ist, laufen seit Monaten mehrere Verfahren. In einem angeblichen Korruptionsfall rund um Geschenke ausländischer Würdenträger wurde er bereits schuldig gesprochen, die Strafe anschließend aber von einem höheren Gericht kassiert. Mit fragwürdiger Begründung in Haft, steht Khan derzeit vor einem weiteren Prozess. Zudem will er vor dem Islamabad High Court (IHC), der die gegen ihn verhängte dreijährige Haft suspendiert hatte, auch das auf den 28. August datierende Urteil im sogenannten Toshakhana-Fall aufheben lassen; dieses schließt ihn für fünf Jahre von der Ausübung politischer Ämter aus.

Am Dienstag war Khan auf Anordnung des IHC von seinem bisherigen Haftort, dem Attock-Hochsicherheitsgefängnis nahe Islamabad, in die in der Garnisonstadt Rawalpindi gelegene Haftanstalt Adiala überstellt worden. Zwar hatte es gegen die erschwerten Haftbedingungen für den Expremier scharfe Proteste seitens der Anhänger seiner Partei, der Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), gegeben. Seine Anwälte beklagten sich über den restriktiven Zugang zu ihrem Mandanten, dieser selbst über Ungeziefer in seiner Zelle. Doch auch der jetzige Transfer sei ohne Konsultation des 71jährigen erfolgt, monierten Mitglieder von Kahns Verteidigerteam zur Wochenmitte gegenüber der Presse. Nicht anders als in Attock werde Khan auch in Adiala ein Telefonzugang vorenthalten. Am neuen Haftort müssten Khans Anwälte erneut mit den Gefängnisbehörden um Zugang zu ihrem Mandanten ringen, heißt es.

Im anstehenden Prozess geht es um einen noch weitaus delikateren Vorwurf im Zusammenhang mit einer diplomatischen Depesche, die laut Khans Darstellung vor anderthalb Jahren die Verwicklung der USA in seinen damaligen Sturz untermauert. Das geheime Dokument soll später aber aus dem Besitz des früheren Regierungschefs entwendet worden sein, über seine reine Existenz gibt es bis heute widerstreitende Aussagen. Die damalige Opposition unter dem bis zur Installation des Übergangskabinetts regierenden Shehbaz Sharif hatte diese angezweifelt. Wie die zuständige Kammer am IHC inzwischen entschieden hat, soll die Kautionsanhörung für Khan, dessen vorläufige Inhaftierung zunächst bis 10. Oktober festgesetzt ist, nun doch öffentlich erfolgen. Die Staatsanwaltschaft hatte den Richter nicht überzeugen können, unter Verweis auf Staatsgeheimnisse eine geschlossene Sitzung zu erwirken. Allerdings, so der IHC, könne beim Beraten über sensible Details zeitweise die Öffentlichkeit ausgesperrt werden; Mitangeklagter im Verfahren ist Exaußenminister Shah Mehmood Kureschi.

Ob Khan, der strahlende Sieger der Parlamentswahlen von 2018, erneut als Spitzenkandidat seiner moderaten PTI antreten kann, bleibt ungewiss. Dafür macht die Gegenseite mobil. Die konservative Pakistanische Muslimliga-Nawaz (PML-N) rüstet ihre Fans gerade für die bevorstehende Rückkehr des obersten Anführers Nawaz Sharif aus dem mehrjährigen Londoner Exil, er wird am 21. Oktober in der Heimat erwartet. Der von ihm geführte Familienclan hat Pakistans Politik über längere Zeit dominiert. Sein älterer Bruder, der dreifache Expremier Shehbaz Sharif, war nach den Enthüllungen im Zuge der »Panama Papers« im Jahr 2017 vom Obersten Gericht abgesetzt worden. Die Anwälte von Nawaz Sharif wollen die vorläufige Haftverschonung ihres Mandanten gegen Kaution erwirken, ein öffentlicher Auftritt ist kurz nach seiner Ankunft geplant.