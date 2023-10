Baderkhan Ahmad/AP/dpa Ein von den USA unterstützter Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (Basira, Syrien, 4. September)

Die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen arabischen Kämpfern und den kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräften (SDK) im Gouvernement Deir Al-Sor gehen weiter. Dabei eröffneten am Mittwoch auch syrische Regierungstruppen das Feuer auf SDK-Stellungen, die zudem von Angehörigen arabischer Stämme angriffen wurden. Die SDK ihrerseits nutzten Drohnen, mit denen auch zivile Häuser beschossen wurden. Bei den seit Ende August anhaltenden Kämpfen, die auch fundamentale US-Interessen in der Region berühren, sind bereits zahlreiche Menschen gestorben und verletzt worden, darunter auch Zivilisten.

Begonnen hatten die Proteste, nachdem Ahmed Al-Khubail (»Abu Khaula«), der Vorsitzende des SDK-nahen arabisch dominierten Deir-Al-Sor-Militärrats, der eine entscheidende Rolle bei den SDK-Militäreinsätzen gegen den »Islamischen Staat« (IS) gespielt hat, von SDK-Truppen in eine US-Militärbasis in Hasaka eingeladen und dort verhaftet worden war. Auch vier seiner Kollegen waren festgenommen worden. Vorgeworfen werden Abu Khaula Korruption und Drogenschmuggel – aber auch eine Intensivierung seiner Kontakte zur syrischen Regierung.

In Folge der Verhaftung Abu Khaulas forderten mehrere lokale Stämme in einer Erklärung arabische Mitglieder der SDK auf, sich dem Kampf gegen die US-amerikanische Besatzung in Nordostsyrien anzuschließen. Die SDK ihrerseits begannen nur Stunden nach der Verhaftung einen Militäreinsatz in Deir Al-Sor – offiziell, um gegen den IS vorzugehen. Dabei griffen sie aber auch zwei Fahrzeuge der Nationalen Verteidigungskräfte an, einer Freiwilligenreserveeinheit der syrischen Armee. Das hauptsächlich von sunnitischen Arabern bewohnte Gouvernement Deir Al-Sor wird auf der Westseite des Euphrat von syrischen Regierungstruppen kontrolliert. Die Ostseite des Flusses hingegen steht unter Kontrolle der SDK und US-amerikanischer Truppen.

In den vergangenen Jahren hat die lokale arabische Bevölkerung immer wieder gegen die völkerrechtswidrige Präsenz US-amerikanischer Soldaten, mit denen die SDK eng kooperieren, im ölreichen und zudem als Kornkammer Syriens geltenden Nordosten des Landes protestiert. Aber auch die SDK selbst waren Ziel des Unmuts. So demonstrierten etwa im Jahr 2019 in Manbidsch Hunderte Menschen in der Nähe ihrer Kontrollpunkte, zeitgleich wurde ein Generalstreik ausgerufen. Mehrere Menschen kamen damals durch Schüsse der SDK zu Tode. Auch in Deir Al-Sor, das heute wieder im Zentrum des Protests steht, wurde damals wochenlang gegen die faktischen Herrscher demonstriert. Ihnen warf man eine mangelnde Grundversorgung und Diskriminierung vor, aber auch die Zwangsrekrutierung Jugendlicher und die Inhaftierung Tausender in den Gefängnissen der von Damaskus nicht anerkannten Autonomen Administration von Nord- und Ostsyrien ­(AANES) und der SDK.

Im vergangenen Jahr sollen laut einem UN-Bericht vom Juni 1.696 Minderjährige in Syrien rekrutiert worden sein. Die meisten von ihnen durch islamistische Terrorgruppen, aber 637 davon auch durch die SDK. Ein weiterer Konfliktpunkt war schon in den vergangenen Jahren der Handel der AANES und der SDK mit syrischem Öl, das sie auch an Damaskus verkauften. Die aktuellen Proteste, die sich auch auf Rakka, Tel Abyad, Manbidsch und Vororte von Aleppo erstrecken, richten sich insbesondere gegen den systematischen Diebstahl syrischen Öls und Weizens durch US-Soldaten in Kooperation mit den SDK. Damaskus, das seit über einem Jahrzehnt mit einem Wirtschaftskrieg überzogen wird, wäre auf die nationalen Ressourcen dringend angewiesen. Aber auch die kurdische Dominanz in der offiziell multiethnischen Selbstverwaltung und den SDK spielt eine gewichtige Rolle.

Der Aufstand gegen die SDK und die US-Truppen im Gouvernement Deir Al-Sor wird von Scheich Ibrahim Al-Hafel vom Stamm der Akeidat angeführt, dem Verbindungen zur syrischen Regierung nachgesagt werden. Dass die Militäroperationen der arabischen Stämme von der syrischen Regierung und Armee unterstützt werden, ist durchaus möglich. Denn es ist deren erklärtes Ziel, die völkerrechtswidrige US-Besatzung zu beenden. Die AANES und die SDK ihrerseits fürchten im Falle eines US-Abzugs um ihre von Damaskus nie anerkannte Autonomie, die sich allerdings über multiethnische, nicht mehrheitlich kurdische Gebiete erstreckt. Zwar hat es mehrfach Annäherungsversuche zwischen AANES und der syrischen Regierung gegeben, eine Einigung aber scheint nicht zuletzt wegen der Kooperation von AANES und SDK mit dem US-Militär in weiter Ferne.

Die SDK führen seit Beginn der Proteste Verhaftungen in großem Stil durch und haben auch bereits Ausgangssperren verhängt. Die Vereinten Nationen geben an, dass im Zuge der bewaffneten Auseinandersetzungen mindestens 6.500 Familien vertrieben wurden und in Regierungsgebieten Zuflucht gesucht haben. Laut dem UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (UNOCHA) wurden zudem Nahrungsmittel, Medikamente und Wasser in dem umkämpften Gebiet knapp. Nach nicht überprüfbaren Angaben der regierungsnahen Zeitung Athr Press verweigerten SDK-Kämpfer den Vertriebenen die Rückkehr in ihre Häuser. Damit solle der demographische Wandel zugunsten der kurdischen Bevölkerung vorangetrieben werden. Solche Meldungen – ob wahr oder nicht – sind besonders brisant, da ähnliche Vorwürfe schon seit Jahren kursieren. Demnach sollen die kurdischen Selbstverteidigungseinheiten YPG und YPJ, die den Kern der SDK bilden, vor dem IS geflüchteten arabischen Familien die Rückkehr in ihre Häuser verweigert haben. Den Vorwurf einer ethnischen Säuberung konnte der UN-Menschenrechtsrat 2017 nicht bestätigen. Die entsprechende Kommission habe dafür keine Beweise gefunden, hieß es damals. Festgestellt wurden jedoch Zwangsrekrutierungen und fehlende adäquate Hilfe für jene, die aufgrund von Minenräumtätigkeiten kurzzeitig umgesiedelt werden mussten.