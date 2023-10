Kay Nietfeld/dpa Spanien, Granada: Undine Ruge und Olaf Scholz bei informellem EU-Gipfel (6.10.2023)

Beim informellen EU-Gipfel im spanischen Granada am Freitag stand erneut die Migrationspolitik des Staatenbundes im Mittelpunkt. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola gab sich am Rande der Zusammenkunft optimistisch darüber, dass eine gemeinsame Asylregelung gefunden werde. »Das ist in greifbarer Nähe«, sagte die konservative Politikerin aus Malta laut AFP vor Journalisten. »Zum ersten Mal seit Jahrzehnten besteht die realistische Möglichkeit einer Einigung.« Klar ist dabei jetzt schon, dass das Asylrecht in der EU weiter demontiert werden soll, um Geflüchtete zurückweisen und schneller abschieben zu können. Rechts regierte Länder wie Italien geben dabei die Leitlinie vor.

Ein weiterer Streitpunkt bleibt die Frage der EU-Erweiterung. Ende des Jahres soll entschieden werden, ob mit der Ukraine und Moldau Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden und ob Georgien den Status des Beitrittskandidaten bekommt. Es ist vor allem die Konfrontation mit Russland, die derartige Erwägungen leitet. Denn ein Beitritt insbesondere der Ukraine würde das Gefüge der EU entscheidend verändern. Das zunehmend kriegszerstörte Land würde erhebliche Wiederaufbau- und Strukturmaßnahmen benötigen. Widerstand von seiten anderer Länder, wie er bereits in den Fragen der Getreideexporte und Waffenlieferungen aufkam, ist somit absehbar. Um entsprechende Blockaden verhindern zu können, hatten Frankreich und Deutschland zuletzt für eine Abschaffung des in manchen Politikbereichen der EU üblichen Einstimmigkeitsprinzips geworben.

Auch über die weitere Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland sollte am Freitag geredet werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatten vorgeschlagen, bis Ende 2027 zusätzliche 70 Milliarden Euro für Kiew bereitzustellen. 20 Milliarden Euro davon sollen für die Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstungen dienen, die anderen 50 Milliarden Euro vor allem zur Stützung des ukrainischen Staatshaushalts und für den Wiederaufbau. Da der Gipfel informell war, gab es keine offiziellen Beschlüsse. Am Tag zuvor hatte ebenfalls in Granada ein Treffen der sogenannten Europäischen Politischen Gemeinschaft mit rund 50 Staats- und Regierungschefs stattgefunden.