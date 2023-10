Prakash Adhikari/AP Photo/dpa Sturzflutfolgen in der indischen Provinz Sikkim (5.10.2023)

Bis zum Freitag sind in den indischen Bundesstaaten Sikkim und Westbengalen nach Behördenangaben an die 8.000 Menschen vor Überschwemmungen in Sicherheit gebracht worden. Die Armee evakuierte die Betroffenen mit Hubschraubern. Die Zahl der Todesopfer stieg auf mindestens 40. Am Lhonak-See war am Mittwoch ein natürlicher Damm aus Geröll unter Starkregeneinfluss gebrochen. Die Wassermassen rissen Häuser und Brücken mit und setzten große Gebiete unter Wasser. Klimaforscher weisen darauf hin, dass solche Katastrophen durch die Erderwärmung zunähmen. (AFP/jW)