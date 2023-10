jW

Das Leben eines Fußballfans besteht nicht nur aus der intensiven Unterstützung seines Herzensvereins im Stadion. Nein, sein Leben besteht auch aus Planungen rund um den eigenen Verein. Schließlich gibt es noch ein Leben außerhalb des Fußballs mit Familie, Arbeit oder Studium. All das muss unter einen Hut gebracht werden. Grundlage der Planung ist natürlich auch der Terminkalender der taggenauen Spielansetzungen. Diese werden in der Regel durch die Deutsche Fußballiga (DFL) und die Verbände nach und nach während der Saison bekanntgegeben. Meist ist zwischen Ansetzung und Spiel ausreichend Zeit, dass die Fans alles gut koordinieren können. Berufliche oder familiäre Verpflichtungen können langfristig abgestimmt, Reisen zu Auswärtsspielen geplant werden.

Nicht derzeit. Am letzten Oktoberwochenende findet in allen Klassen von der Bundesliga bis zur Regionalliga ein regulärer Spieltag statt, ohne dass bislang eine taggenaue Ansetzung erfolgt ist. Der Grund ist so einfach wie ärgerlich: Denn DFB und DFL kamen auf die grandiose Idee, das Spiel um den sogenannten Supercup auf das Wochenende der ersten Pokalrunde Mitte August zu legen. Das führte dazu, dass die beiden Supercup-Finalisten Bayern und Leipzig erst Ende September unter der Woche ihre ersten Pokalspiele absolvierten. Anschließend wurden am vorigen Wochenende die Begegnungen der zweiten Pokalrunde ausgelost, dann begann die Planung der Ligaspiele.

Warum legt man den Supercup nicht auf einen anderen Tag als auf das erste Pokalwochenende? Weil so mehr Geld für Vereine, Verband und Fernsehanstalten herausspringt. Alle diese Querelen für ein paar Euro mehr. Wegen eines Titels, der sportlich ohne Wert ist und nur zum Aufhübschen des Briefbogens dient. Oder kann einer der Leser dieser Kolumne in einem Ritt die letzten fünf Supercup-Sieger hintereinander aufzählen? Schafft ihn ab! Kein Fan interessiert sich dafür. Oder legt das Spiel eben in die Sommerpause. Meisterschaft und Pokal sind das Herz des Fußballs. Man muss sie pflegen.

»Sport frei!« vom Fananwalt.