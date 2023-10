Frank Oppitz/Funke Foto Services/imago Nicht mehr hinnehmen: Demonstration von der Initiative Zora nach dem Femizid in Duisburg am Mittwoch

Drei Tage nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Duisburg-Vierlinden hat die Frauenorganisation Zora gemeinsam mit weiteren Initiativen am Mittwoch eine Gedenkkundgebung unter dem Motto »Stop Femizide« abgehalten. Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen in dem Stadtteil zusammen und forderten Aufklärung über die Tat und einen besseren Schutz für Frauen vor Gewalt. Am Sonntag mittag war es laut Medienberichten nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Eheleuten, die mit dem gemeinsamen 17 Monate alten Kind unterwegs waren, zu der Gewalttat gekommen. Demnach soll der 25jährige Ehemann die 19jährige Mutter und das Kind im Verlauf des Streits mit dem Auto angefahren und danach auf sie eingeschlagen und -getreten haben. Die Frau verstarb im Krankenhaus. Das ebenfalls schwerverletzte Kleinkind wird weiterhin auf der Intensivstation behandelt.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg stuft die Tat als Mord ein, bei der Polizei wurde eine Mordkommission eingerichtet. Der Beschuldigte schweigt laut Medienberichten bisher zu den Vorwürfen und dem Motiv. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes erlassen und Untersuchungshaft angeordnet. Die Obduktion der Getöteten ergab, dass der Angriff mit Hilfe des Pkw nicht zum Tod geführt hat, sondern die Frau aufgrund der mehrfachen heftigen stumpfen Gewalteinwirkung gegen den Kopf durch Faustschläge und Tritte verstorben ist. Dadurch sei es zu einer Gehirnschwellung gekommen, so dass sie trotz intensiver medizinischer Maßnahmen nicht gerettet werden konnte, erklärte ein Polizeisprecher – solch eine Brutalität erlebe man zum Glück selten.

Dem widersprachen die auf der Kundgebung Versammelten und wiesen darauf hin, dass laut Studien in Deutschland im Schnitt jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Expartner getötet wird. Im Aufruf zur Versammlung hieß es von der Gruppe Zora in sozialen Netzwerken: »So eine gewalttätige, hasserfüllte Tat in Duisburg macht uns wütend.« Und die Organisation stellte die rhetorische Frage, wie oft denn selten sei. Gewalt an Frauen sei keine Ausnahme, und Frauenmorde seien keine Einzelfälle. Allein 2023 seien bereits drei Frauen in Duisburg Opfer eines Femizids geworden. Oft würden Frauen umgebracht, nachdem sie sich trennen wollten oder getrennt haben, wie auch in diesem Fall. Es handele sich um das genaue Gegenteil eines Einzelfalls, nämlich um ein strukturelles Problem, welches gesellschaftlich bekämpft werden müsse, erklärt Zora-Sprecherin Anna in ihrem Redebeitrag bei der Gedenkkundgebung. Femizide seien keine unvermeidlichen Schicksale oder Morde aus Liebe, sondern das Ergebnis tief verankerter patriarchaler und ungleicher Machtverhältnisse.

»Nur im gemeinsamen Kampf können wir dafür sorgen, die Sicherheit sowie das Leben jeder Frau in unserer Gesellschaft zu gewährleisten. Wir müssen sicherstellen, dass Frauen in Würde ohne Angst und Bedrohung leben können, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihrer sexuellen Orientierung«, forderte die Sprecherin. Dazu müssten bestehende Gesetze und ihre Durchsetzung gestärkt werden. Das Rechtssystem müsse aufhören, Täter zu schützen, und sich endlich dazu verpflichten, den Opfern gerecht zu werden.

Darüber hinaus müssten die Unterstützungssysteme für Frauen gestärkt werden. Frauen, die Gewalt erleben, bräuchten sichere Zufluchtsorte, psychologische Unterstützung und juristische Hilfe. Dabei würde es nicht ausreichen, die Ressourcen zu verbessern, es müsse gewährleistet sein, dass sie für alle Frauen zugänglich seien. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen arbeiten die Frauenhäuser seit Jahren an der Belastungsgrenze. Die BRD hat sich 2018 mit der Unterzeichnung der »Istanbul-Konvention« verpflichtet, für deutlich mehr Frauenhausplätze zu sorgen. Trotzdem fehlen bundesweit rund 3.470 Plätze, 1.050 davon in Nordrhein-Westfalen. Um die europäischen Vorgaben zu erfüllen, müsste das Land die Zahl der Frauenhausplätze ungefähr verdoppeln.

Die LAG Autonome Frauenhäuser NRW führt noch bis zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November eine Kampagne unter dem Slogan »Rauf die Plätze, fertig, los!« durch, die am feministischen Kampftag am 8. März gestartet worden war, um die Solidarität der breiten Öffentlichkeit sowie eine verlässliche Finanzierung der Frauenhausarbeit durch die Politik einzufordern. Am kommenden Mittwoch soll um 17 Uhr vor dem »Forum Duisburg« in der Innenstadt eine weitere Kundgebung stattfinden.