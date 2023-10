Die simbabwische Autorin Tsitsi Dangarembga erhält den Afrikanischen Freiheitspreis der Friedrich-Naumann-Stiftung. Die Schriftstellerin werde für »ihre Beharrlichkeit und ihr Engagement für politische Reformen und Freiheit in Simbabwe« ausgezeichnet, sagte Inge Herbert, die Regionaldirektorin Subsaharaafrika der Stiftung, während einer Pressekonferenz im Vorfeld der Preisverleihung. Die Schriftstellerin war im September 2022 aufgrund eines friedlichen Protests für politische Reformen in Simbabwe zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Im Mai sprach sie der Oberste Gerichtshof nach einer erfolgreichen Berufung in zweiter Instanz frei. Der 64jährigen war öffentlicher Aufruf zur Gewalt, Friedensbruch und Bigotterie vorgeworfen worden. (dpa/jW)