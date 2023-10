Mathias Voelzke/steirischer herbst Pedro Gómez-Egaña: »The Believers« (2019), Installation

Der Steirische Herbst, 1968 von konservativen österreichischen Politikern als Avantgardefestival ins Leben gerufen, war in der Vergangenheit oft gut für Skandale. Künstler wie Hans Haacke erinnerten in Graz an die unaufgearbeitete Nazivergangenheit. Als politisch begreift sich der Steirische Herbst auch heute noch. Doch das von der seit 2018 amtierenden Intendantin Ekaterina Degot verantwortete Programm ist für niemanden ein Stein des Anstoßes. Schön korrekt werden die Menschheitsprobleme von einer internationalen Künstlerschar bearbeitet, und der Blick auf den bewaffneten Konflikt in der Ukraine ist NATO-konform.

»Die Mächte des Bösen greifen uns an, umgeben uns, sind in uns.« Wendet sich Ekaterina Degot alarmistisch an die Festivalgäste, die in Graz Theater, Performances und das Musikprotokoll erleben können. Dem Festivalmotto »Humans and Demons« widmet sich diesmal keine große Ausstellung in der Neuen Galerie, sondern ein Reigen kleinerer, dezentraler Ausstellungen, die über Graz verstreut sind – so »Demon Radio« in einem ehemaligen Callcenter im gutbürgerlichen Bezirk Mariatrost. Hier versuchen sich die Ausstellungsmacher in »figurenzentriertem Erzählen« und erinnern mit einer »kuratorischen Intervention« an »Dr. Jazz«: Dietrich Schulz-Köhn (1912–1999), einer der wichtigsten Jazzexperten in der Bundesrepublik nach dem Krieg, war NSDAP-Mitglied und pflegte als Offizier im besetzten Frankreich Kontakte zu Jazzmusikern. Über seine Plattensammlung, Tondokumente und Bilder wird eine dokumentarische Annäherung versucht. Die indische Regisseurin Zuleikha Chaudhari hat ein Radiostudio nachgebaut, das sich im Zweiten Weltkrieg in Berlin befand und von dem aus Subhash Chandra Bose sendete, der sich im Kampf gegen die britischen Kolonialherren mit Adolf Hitler verbündete.

In der Videoarbeit von Anna Engelhardt (Künstlername einer in London lebenden Russin) und des in Warschau lebenden Belorussen Mark Cinkevich schließlich tritt die Kunst selbst als Propaganda auf. In einer zwischen Horrorfilm und Kriegsspiel changierenden Ästhetik werden in einer wilden Mischung aus »Fakt und Fiktion« russische Luftwaffenstützpunkte gezeigt. Die Filmemacher schwadronieren davon, sich dem »systematisch Bösen« anzunähern. In ihrem Film ist allen Ernstes davon die Rede, Dämonen hätten sich des »bis dahin gesunden Körpers« eines Flughafens in Syrien bemächtigt – Dämonisierung statt Analyse und Aufklärung. Der ukrainische Künstler Anton Kats hat in die niedrigen Räume des Callcenters einen ganzen Wald aus rotierenden Lautsprechern gebaut. In seinem Hörstück geht es um Kindheitserinnerungen des in Cherson aufgewachsenen Künstlers – »in einem Viertel, das nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms durch russische Truppen überflutet wurde«, wie es im Begleittext zur Ausstellung heißt. Was als Vorwurf im Raum steht, scheint für die Kuratoren bereits erwiesen.

»Figurenzentriertes Erzählen« auch im Forum Stadtpark, wo spielerisch und witzig an Stefan Marinov erinnert wird, einen aus Bulgarien stammenden Dissidenten der Physik, der 1997 in Graz freiwillig aus dem Leben schied – weil er erkannt hatte, dass auch er nicht imstande war, ein Perpetuum Mobile zu bauen, wie es heißt. Marinov publizierte im Selbstverlag, bombardierte Fachzeitschriften mit Eingaben und propagierte »freie Energie«. Im Forum können die Besucher in seinen Schriften und Briefen stöbern, während Künstler sich mehr oder weniger direkt auf Marinov beziehen. Pedro Gómez-Egaña hat einen Tisch gebaut, auf dem gearbeitet und gegessen wird und in den Pendel schneiden. Alice Creischer bezieht sich mit ihrer Installation auf ein Experiment mit einem sich selbst antreibenden Motor und verweist mit organischen Materialien auf Marinovs Brotberuf als Pferdepfleger.

In einem ehemaligen Supermarkt im Stadtteil Gries – einem traditionellen Arbeiterviertel, das heute stark migrantisch geprägt ist – ist »Submarine Frieda« vor Anker gegangen. Die Kuratoren wollen uns »Gries als unter den Wassern der Vergangenheit begraben« vorstellen. Durch Lucile Desamorys Unterwasserfilm zappelt eine nackte Taucherin, bei Shimabuku fliegen Fische, und auf einer Postkarte ist zu sehen, wie Grazer Friedensaktivisten 1925 vorsichtshalber »Frieda« statt »Frieden« auf Transparente schrieben. Eine Auseinandersetzung mit dem Leben vor den Türen des Supermarkts aber findet nicht statt. Die sucht Pavel Brăila in seiner Videoinstallation über die Annenstraße, die im Minoritenkloster gezeigt wird. »Die Annenstraße verkörpert moderne Diversität«, belehrt uns der Film in Kuratorendeutsch. Wer die vom Hauptbahnhof in die Innenstadt führende Straße, geprägt von Leerstand und internationalen Gewerbetreibenden, entlangflaniert, kann das problemlos selbst feststellen. Wesentlich anregender sind da die auch bei den Minoriten zu sehenden Filme der Choreographin Meg Stuart, die mit ihren Performern ein dem Abriss geweihtes Unigebäude aus den 1970er Jahren erkundet. Die Ausstellungen können, hierin ist der »Herbst« vorbildlich, allesamt kostenlos besucht werden.