Hisham Akira Bharoocha Schwarze Magie in Balitimore? Avey Tare, Panda Bear, Deakin und Geologist alias Animal Collective

Avey Tare, Panda Bear, Deakin und Geologist sind nun auch schon seit gut 20 Jahren dabei – als Animal Collective, solo und mit diversen Kooperationen. Es wäre vermessen, von ihnen dieselbe Frische zu erwarten wie zu Beginn ihrer Karriere. »Sun Tongs« (2004) ist ein Klassiker der experimentellen Neo-Garage-­Psychedelik, »Merriweather Post Pavilion« von 2009 wurde dann zu ihrem Meisterstück, in dem alle Elemente die perfekte Balance fanden. Was die Platten zu wichtigen und richtungsweisenden Werken im Indiekosmos der letzten Jahrzehnte machte, war vor allem eine Experimentierfreude, bei der das Experiment und die Freude daran gleiches Gewicht besaßen. Diesen von Spontaneität geprägten Ansatz zogen sie auf verschiedene Weisen bis zum 2020er Soundtrack »Crestone« durch. Die Tracks wurden ruhiger und flächiger, aber der Ansatz blieb derselbe.

Danach zwang Covid-19 auch das Animal Collective zu einer Umstrukturierung. Das unmittelbare gemeinsame Entdecken war nicht möglich. Die Band hatte eine Menge neuer Songs oder Songelemente, aber die Spiel­plätze bzw. Studios waren geschlossen. Also suchte man sich die Teile heraus, die sich am besten in Heimarbeit bearbeiten ließen. Jeder frickelte für sich an den Tracks, schickte sie den anderen, bis das Album »Time Skiffs« (2022) fertig war. Es wirkte naturgemäß deutlich strukturierter und geplanter als seine Vorgänger. Man könnte auch sagen »durchdachter« oder »ausgereifter«. Oder »langweiliger«. Die Songs waren gut, die Umsetzung ungewohnt saftlos.

Doch mit »Time Skiffs« war das neue Material noch längst nicht aufgebraucht. Die Stücke, die jetzt auf »Isn’t It Now?« gelandet sind, waren schon eine Weile feste Bestandteile des Liveprogramms, haben eine Entwicklung durchgemacht, bis sie »saßen«, ihre endgültige Form gefunden hatten. Ein Prozess, der durchaus einiges für sich hat: Die Songs wachsen und verändern sich, die Fans bekommen bei den Konzerten Previews, und künftige Musikarchäologen können – wie bei Pink Floyd – alte Bootlegs mit embryonalen Versionen bekannter Stücke sammeln. Ein befriedigendes und harmloses Hobby. Nur liegen die Stärken von Animal Collective eher woanders – nämlich in der Spontaneität, in der Improvisation im Studio, der Überraschung und dem Experiment. Nun könnte man diese andere Art des Aufnehmens auch als eine Form des Experiments für die Band begreifen. Und der Mut zum Experiment beinhaltet immer auch den Mut zum Scheitern.

»Isn’t It Now?« ist keinesfalls ein Desaster, eher eine milde Enttäuschung. Alles wirkt sehr ausgeklügelt, alles ist am richtigen Platz. Produzent Russell Elevado, der durch Arbeiten mit ­D’Angelo, The Roots oder Kamasi Washington bekannt ist, wird seinen Teil dazu beigetragen haben, im Guten wie im Schlechten. Hervorragend geht die Rechnung bei »Gem & I« auf, einem ungewohnt dubbigen und groovigen Song, dem das klare Gewand ausgesprochen gut steht und der zu Recht als Vorabsingle ausgewählt wurde. Die Schwäche des Albums liegt nicht zuletzt in seiner Länge. Mit über 65 Minuten ist es das bislang längste Album der Band und damit etwa 20 Minuten zu lang. Das Gravitationszentrum bilden die beiden Brocken »Magicians from Baltimore« (knapp zehn Minuten) und »Defeat« (gut 20 Minuten). Dieses Zentrum hätte man mit drei oder vier anderen Songs einrahmen können. Mit den sieben weiteren Songs verzettelt sich das Kollektiv, und der Fokus des Albums geht verloren, wenn man noch in so antiquierten Kategorien wie »Album« denken will.

Unglücklicherweise fängt »Isn’t It Now?« dann noch mit zwei Stücken an, die die Schwächen des Albums (bleiben wir bei dem Begriff, denn als solches ist es ganz offensichtlich konzipiert) exemplarisch offenbart. »Soul Capturer« ist ein freundliches, aber auch belangloses Stück Beach-Boys-Nostalgie, wie die zu Unrecht vergessene Mull Historical Society es jederzeit euphorisierender und interessanter hinbekommen hätte. »Genie’s Open« fängt als 1967er Psychedelic-Pastiche an, der dann doch etwas zu dicht am eh nicht sonderlich spannenden Ausgangsmaterial ist. Im letzten Drittel kommt dann etwas pulsierender Krautrock dazu, was die Mischung ein klein wenig interessanter macht. Aber insgesamt ist alles so präzise, so überlegt, dass es zur leblosen Fingerübung gerät. Der Übergang zum kurzen, aber hübschen »Broke Zodiac« ist nahtlos. Der Song channelt die reifen (1968–1973) Beach Boys via deutscher Elektronik vom Schlage Cluster oder Harmonia und ist eines der besten der kurzen Stücke.

Interessant an dem Album ist vor allem die Klangarchitektur. Wenn mittelalterliche Instrumente benutzt werden, klingen sie – gelobt sei der Herr! – nie nach Mittelalter, sie sind gleichberechtigte Klangquellen neben vielen anderen, die zusammen eine Struktur weben, die in den besten Momenten fast hypnotisch werden kann. Wie in dem langen »Defeat«, das auf dem Papier wie ein zum Scheitern verurteiltes Experiment aussieht. Die ersten neun Minuten schwebt es vor sich hin, ohne dass musikalisch viel passiert. Doch die Klanglandschaft ist so beeindruckend, dass es nicht langweilig wird. Der Gedanke, dass »Isn’t It Now?« als Instrumentalalbum besser und interessanter gewesen wäre, lässt sich nur schwer verdrängen. Denn die Stärken, die das Album ja durchaus hat, liegen eben in der Klangbildnerei. Der Gesang lenkt eher vom Wesentlichen ab. Die gar nicht mal so schlechten Texte hätte man ja als schmuckes Lyrikbändchen beilegen können.