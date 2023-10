Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa Krabbeln derzeit über TGV-Sitze: Bettwanzen in Frankreich

Sie beißen, sind etwa sieben Millimeter groß und schwer wieder loszuwerden: Bettwanzen sind in Frankreich derzeit ein Riesenthema. An diesem Freitag kommt nun die Regierung zu einem Krisentreffen zusammen, um einen Gesetzesvorschlag zum Umgang mit den Insekten zu erarbeiten.

Angefangen hat es in den Sommerferien mit der Aufregung um Wanzen in einem Pariser Kino. Eine Besucherin kam voller Bisse auf dem Rücken aus dem Saal, schilderte das in der Zeitung Le Parisien. Seitdem häufen sich Berichte über das Treiben der nachtaktiven Parasiten in Zügen, Schulen, Krankenhäusern und der Pariser Metro.

»Zehn oder 15 Minuten vor der Ankunft in Lille-Flandres bemerkte ich einen kleinen Käfer auf dem Sitz«, schilderte kürzlich eine Passagierin im Sender BFM TV eine Begegnung im Hochgeschwindigkeitszug (TGV). »Ich fragte mich, ob das eine Bettwanze war, habe es gefilmt und an zwei Freunde geschickt. Die haben mir das bestätigt.« Ein verwackeltes Video aus einem TGV von Marseille nach Paris, in dem ein Insekt über einen Sitz krabbelt, wurde mittlerweile mehr als sieben Millionen Mal angeklickt und rief die Staatsbahn SNCF auf den Plan. In den vergangenen Monaten sei kein Bettwanzenvorkommen in einem TGV bestätig worden, teilte sie mit: »Wir sind besonders wachsam, nehmen jede Meldung ernst. Es wird kein Risiko eingegangen.« Mit äußerster Konsequenz würden die Züge desinfiziert.

Am vergangenen Mittwoch gab es eine Wanzenmeldung aus der Pariser Metro. Ein Fahrer der Linie 8 war sich sicher, eines der Insekten in der Fahrerkabine entdeckt zu haben. Die Verkehrsbetriebe RATP meldeten, die Bahn sei außer Betrieb genommen worden.

Auch eine Schule in Marseille und eine weitere in der Nähe von Lyon wurden bereits wegen Wanzenbefalls vorübergehend geschlossen. Und eine stetig wachsende Zahl von Kinobetreibern fordert Spezialisten an, um die Lichtspielsäle mit Hilfe von Spürhunden zu untersuchen.

Selbst in der französischen Nationalversammlung wurden am Dienstag Bettwanzen gesichtet, allerdings in einem gut verschlossenen Glasröhrchen. Die Fraktionsvorsitzende der linken Partei La France insoumise (LFI), Mathilde Panot, hielt das durchsichtige Röhrchen zu Demonstrationszwecken in die Luft, während sie der Regierung vorwarf, nicht genug gegen die Verbreitung von Bettwanzen zu tun. Sie hat tatsächlich recht, hier wird es das muntere Treiben zum bitteren Ernst.

Bereits 2017 hatte Panot die Regierung von Präsident Emmanuel Macron vor der Verbreitung von Bettwanzen gewarnt. »Damals gab es nachweislich 200.000 befallene Orte«, erklärte die Politikerin am Donnerstag gegenüber jW. Die Regierung ignorierte ihre Warnung. »2019 waren dann schon 540.000 Wohnungen befallen. Ich hielt Pressekonferenzen mit Vereinen, Mietergewerkschaften und Elternkollektiven ab, wir demonstrierten, machten Petitionen und brachten sogar eine Resolution für einen Notfallplan ein. Die Regierung unternahm wieder nichts.« Inzwischen dürften weit mehr als zwei Millionen Haushalte betroffen sein, rechneten Experten nun kürzlich vor.

Panot betont, dass Bettwanzen vor allem für arme Haushalte ein Problem sind. Im Schnitt seien 1.249 Euro nötig, um das Ungeziefer loszuwerden. Weil viele Vermieter sich weigerten, die Kosten zu übernehmen, würde oft auf chemische Mittel zurückgegriffen, die in großen Supermärkten frei erhältlich sind. »Ein sehr profitables und völlig dereguliertes Geschäft, obwohl diese giftigen Produkte nicht ohne Folgen für die Gesundheit und die Umwelt sind und 90 Prozent der Wanzen eine Resistenz gegen diese Art von Produkten entwickelt haben«, erklärte die LFI-Abgeordnete gegenüber jW.

Die Regierung setze die ärmsten Bürger der Privatwirtschaft aus, die an der Plage verdiene, ohne sie wirksam zu bekämpfen. Panot fordert die Einrichtung eines kostenlosen Desinfektionsdienstes für betroffene Bürger sowie ein Verbot der »ineffektiven und gefährlichen Chemikalien« aus den Supermärkten.