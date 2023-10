Kurdisches Informationszentrum: Türkische Angriffe auf zivile Ziele in Syrien

Gerard Bottino/ZUMA Wire/imago

Das kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, Civaka Azad, informierte am Donnerstag über Drohungen der Türkei und Luftangriffe auf Nordsyrien:

Nach dem Anschlag in Ankara am vergangenen Sonntag hat der türkische Staat seine Angriffe in Nordsyrien verstärkt. Die türkischen Luftangriffe richten sich auch gegen zivile Ziele. Heute morgen wurde zunächst ein Fahrzeug in der Nähe der Stadt Hesekê bombardiert. Dabei soll es nach Angaben der Nachrichtenagentur Hawar Tote gegeben haben. Anschließend bombardierte die türkische Luftwaffe die Umgebung des Flüchtlingslagers Waşûkani. In dem Lager leben Menschen, die 2019 nach einem völkerrechtswidrigen Krieg des türkischen Staates aus der Stadt Serê Kaniyê vertrieben wurden. Ein weiterer Angriff ereignete sich heute morgen in der Nähe der Ortschaft Çilaxa bei Qamişlo. Nach Angaben eines Mitarbeiters der Autonomen Selbstverwaltung richtete sich der Angriff gegen einen Staudamm in der Region. (…)

Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat sich gestern in einer Pressekonferenz zu dem Anschlag auf die Generaldirektion für Sicherheit des Innenministeriums in Ankara am 1. Oktober geäußert und behauptet, die Angreifer seien aus Syrien gekommen. Fidan kündigte Angriffe auf die Autonome Region im Norden und Osten Syriens an und erklärte die gesamte Infrastruktur und Energieversorgung der »PKK/YPG im Irak und Syrien« zum legitimen Angriffsziel. (…)

Auf die aktuellen Kriegsdrohungen aus der Türkei hat der Generalkommandant der Demokratischen Kräfte Syriens (QSD), Mazlum Abdi, in einer kurzen Stellungnahme auf der Plattform X (ehemals Twitter) reagiert. (...) »Die Attentäter in Ankara sind nicht durch unsere Region gereist, (...) und wir sind weder an dem internen Konflikt der Türkei beteiligt noch unterstützen wir eine Eskalation. (…)«

Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl forderte am Donnerstag die Abschaffung der Arbeitsverbote für Geflüchtete:

Aktuell wird zwischen Bundesregierung und Opposition diskutiert, ob und wie geltende Arbeitsverbote für nach Deutschland geflüchtete Menschen aufgehoben werden sollen. Pro Asyl begrüßt, dass endlich wieder pragmatische Vorschläge in der Flüchtlingspolitik aus Regierungskreisen eingebracht werden. Laut Medienberichten könnte als Teil eines Deutschland-Paktes zwischen Bundesregierung und der Oppositionsfraktion CDU/CSU auch die im Koalitionsvertrag vereinbarte Abschaffung der Arbeitsverbote für Geflüchtete kommen.

»Die Abschaffung von Arbeitsverboten für nach Deutschland geflüchtete Menschen ist überfällig, so wie andere positive Versprechen des Koalitionsvertrags. Arbeitsverbote sind nicht zeitgemäß, grenzen Menschen aus der Gesellschaft aus und sind angesichts des Arbeitskräftemangels in Deutschland auch der Bevölkerung nicht vermittelbar. Um das Problem richtig anzugehen, sollte die Bundesregierung auch direkt die Anerkennung ausländischer Abschlüsse erleichtern und die diskriminierende Duldung light abschaffen, die stets mit einem Arbeitsverbot einhergeht«, fordert Wiebke Judith, rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl.

Insgesamt ist Pro Asyl angesichts der aktuellen Debatte und Vorschläge aber extrem besorgt, zielen sie doch überwiegend auf Abwehr und Abschottung. Grundrechtliche und menschenrechtliche Standards zählen fast nichts mehr. (…)