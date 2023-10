Sebastian Christoph Gollnow/dpa Auf der Straße gegen die Kürzungspolitik der Ampel (Marburg, 2.2.2023)

Finanzminister Christian Lindner, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Innenministerin Nancy Faeser sind im Wahlkampf in Hessen unterwegs. Das Bündnis um die »Seebrücke Marburg« hat Lindner am Donnerstag dort einen roten Teppich ausgerollt. Was war das Ziel Ihrer Aktion mit Blick auf den Wahltermin am Sonntag?

Wir haben Lindner den Teppich in Form einer mit Auswirkungen von Kürzungen beschrifteten roten Tapete ausgerollt. Wir hatten Sozialverbände, Friedensinitiativen, Umweltorganisationen und Beratungsstellen befragt, offene Briefe und Stellungnahmen zum Spardiktat gesammelt, um zu zeigen, was er mit seiner Sparpolitik sprichwörtlich mit Füßen tritt. Mittel für zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung, Friedens- und Entwicklungszusammenarbeit fehlen, obgleich die Ampelregierung im Koalitionsvertrag versprach, all dies zu fördern. Kürzungen im Migrationsbereich um 30 Prozent werden Folgen für die Aufnahme und Integration von Menschen haben, die Umsetzung des Asylrechts weiter einschränken, negative Stimmung in der Bevölkerung verschärfen.

An Bildung, Gesundheit, Soziales und Umwelt wird gespart. Jugendverbände schrieben: »Euer Sparpaket kostet uns die Zukunft.« Arme werden be- und Reiche entlastet. Die Folgen: Polarisierung, das Schüren von Abstiegsängsten, Politikverdrossenheit, Zulauf zu Rechtsextremisten! Wir hatten die FDP-Fraktion im Kreistag Marburg-Biedenkopf angefragt, weil wir Lindner ein Schreiben mit Forderungen übergeben wollten. Antwort: Dafür sei leider keine Zeit.

Und wie reagierte der Minister?

Weil er erst später kam, liefen wir mit Masken von Lindner, Habeck und Faeser über den Teppich, um uns so an die Öffentlichkeit zu wenden. Er sah nur noch einige Protestschilder und sagte arrogant: »Drinnen sind aber mehr.«

Wie wirkt sich Lindners volkswirtschaftlich zerstörerische Austeritätspolitik auf Hessen aus, da der Finanzminister in Berlin allen den Geldhahn zudreht – mit Ausnahme der Bundeswehr?

Im Studentenwerk wird das Budget knapp. Studierende merken es an hohen Preisen für Wohnen oder in der Mensa. Überall fehlt Geld. Kommunen können sich nicht klimagerecht anpassen. Vor allem aber trifft es Menschen, deren Lebensgrundlage durch schlechte deutsche Klima- und Außenpolitik zerstört wurde, die nun hier eine Zukunftsperspektive suchen. Bei behördenunabhängiger Asylverfahrensberatung wurden 60 Prozent gekürzt, Traumatherapien können kaum geleistet werden, Jugendmigrationsdienste sind betroffen. Die Kommunen sind überlastet und unterfinanziert.

Wie bewerten Sie dahingehend die Landesregierung von CDU/Grünen?

Hessen schiebt immer mehr Menschen ab. Ausländerbehörden werden mit Securitydiensten versehen, mit ihnen ist kaum in Kontakt zu kommen. Das im Koalitionsvertrag zugesagte Landesaufnahmeprogramm, um zusätzliche Menschen aufzunehmen, ist zur Farce verkommen.

Der im Wahlkampf geführte Diskurs zur Migration ist gefährlich: In Militär wird investiert, nicht aber in Soziales und gesellschaftlichen Wohlstand. Steigende Ungleichheit in der Gesellschaft verstärkt den Nährboden für rechte Politik. Wenn die SPD im Bund mit Asylrechtsverschärfung und populistischem Abschiebeentwurf nach rechts rückt, bewegt sich die CDU noch weiter dorthin. Jetzt wäre es wichtig, vor allem seitens der Linken, einheitlich gegen diese Diskursverschiebung zu opponieren und dabei auch Fluchtursachen anzusprechen.

Und was bedeutet das »In-die-Krise-Sparen« durch Lindner und Co. für Organisationen wie »Seebrücke« und Ihre Arbeit in Zukunft in Hessen und bundesweit?

Das Asylrecht wird quasi abgeschafft. Daraus resultierende Menschenrechtsverletzungen kritisieren wir schon lange. Die Sparpolitik sorgt für Eskalation. Menschen, die zu uns flüchten, wird das Leben erschwert.