Amr Abdallah Dalsh/REUTERS »Wir werden die Reise fortsetzen«: Wahlwerbung für Ägyptens Präsidenten Al-Sisi in Gizeh (2.10.2023)

Die Charade kann weitergehen: Der ägyptische Machthaber Abdel Fattah Al-Sisi hat seine erneute Kandidatur für das Präsidentenamt verkündet. Bei den vom 10. bis 12. Dezember stattfindenden »Wahlen« trete er an, »um den Traum einer neuen Amtszeit als Präsident zu verwirklichen«, erklärte Al-Sisi am Montag auf einer Konferenz, womit er seine dritte Amtszeit anstrebt. 2013 hatte der General den ersten demokratisch gewählten Präsidenten in der Geschichte Ägyptens, Mohammed Mursi von den Muslimbrüdern, aus dem Amt geputscht. Die Scheinwahlen 2014 und 2018 gewann er mit 97 Prozent der Stimmen gegen je einen zugelassenen Gegenkandidaten. Al-Sisis einziger »Kontrahent« bei der letzten Wahl war ein Unterstützer. Nach der Wahl erwirkte der neue alte Präsident die Verlängerung einer Legislaturperiode von vier auf sechs Jahre und die Möglichkeit, ein drittes Mal anzutreten.

Auch in diesem Jahr gilt Al-Sisis Sieg als gesetzt. Denn die Gegenkandidaten gelten – nicht zuletzt aufgrund des Zutuns des ägyptischen Polizeistaats – als chancenlos. Im Mai verkündete der Journalist und Regierungskritiker Ahmed Al-Tantawi seine präsidialen Ambitionen, woraufhin 15 Personen aus seinem engsten privaten und politischen Zirkel inhaftiert wurden. Im September gab es eine erneute Repressionswelle des Inlandsgeheimdiensts NSA gegen ihn, und die Zahl stieg auf 50. Al-Tantawis Anhänger wurden teils wegen »Terrorismus« oder »Beitritts in eine subversive Gruppe« angeklagt. Insgesamt gibt es in Ägypten mehr als 65.000 politische Gefangene.

Am Montag abend kam es in Marsa Matruh im Nordwesten Ägyptens im Rahmen eines Popkonzerts zu spontanen Protesten gegen die Regierung, bei denen überwiegend junge Menschen Banner von Al-Sisi herunterrissen und darauf herumtrampelten. Videos des in Brand gesetzten Konterfeis des Generals verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken. Die Polizei nahm Dutzende Personen fest. Das ägyptische Innenministerium sprach von einem »Streit zwischen einigen jungen Leuten«, während einer der Demonstranten gegenüber der britischen Nachrichtenseite The New Arab erklärte, die Proteste richteten sich »gegen die steigenden Preise und Menschenrechtsverletzungen« sowie gegen den Landraub von Beduinen bewohnter Gebiete durch die Behörden. Die jungen Leute »riefen regimefeindliche Slogans«. Demonstrationen sind in Ägypten äußerst selten, sind diese doch faktisch verboten; Meinungs- und Versammlungsfreiheit existieren unter Al-Sisi nicht.

Die ägyptische Diktatur ist der engste Verbündete EU-Europas in Nordafrika. Al-Sisi habe »die Seegrenze exzellent abgesichert«, lobte Exkanzlerin Angela Merkel im Oktober 2018 und unterstrich so die Bekämpfung von Geflüchteten als zentralen Aspekt der europäisch-ägyptischen Kooperation. Im Zuge des Ukraine-Kriegs, der europäischen Sanktionen gegen Russland und der Folgen für die Energieversorgung hieß es unisono, die Importe müssten »diversifiziert« werden. Und so stand beim Treffen von Kanzler Olaf Scholz mit Al-Sisi im Juli letzten Jahres in Berlin die Energiesicherheit der EU-Länder im Zentrum. Ägypten sei bereit, »alles anzubieten«, um die EU und seinen »Freunden in Deutschland« Gas zu liefern, versicherte Al-Sisi dem Kanzler beim freundschaftlichen Handschlag. Auch ist Ägypten unter Al-Sisi seit achteinhalb Jahren ein wichtiger Akteur im Krieg Saudi-Arabiens gegen die Bevölkerung im Jemen. Die Kriegsflotte des Generals setzte von Beginn an die Seeblockade um, die der Hauptgrund für die Hungersnot im ärmsten Land der arabischen Welt ist.