Agustin Marcarian/REUTERS Manipulanten im Labor am Werk, besonders gerne bei Getreidesorten

Regulierung – auch eine strikte – ist nicht immer schlecht. Bei sogenannten neuen genomischen Techniken (NGT) etwa, sprich gentechnisch veränderten Pflanzen in der Landwirtschaft. Ein Thema unter anderem der AbL, der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Die linken Bauernaktivisten veröffentlichten am Mittwoch eine sechsseitige Stellungnahme unter dem Titel: »Gentechnikfreie ökologische und konventionelle Wertschöpfungsketten sichern und Patente stoppen«, die jW vorliegt. Der Anlass: eine Veranstaltung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) am Donnerstag in Brüssel (nach jW-Redaktionsschluss). Warum dort? Ganz einfach: Anfang Juli hatte die EU-Kommission einen Verordnungsvorschlag für NGT-Verfahren präsentiert, der es in sich hat.

Vorsorgeprinzip

Sollte dieser vom EU-Rat und -Parlament unverändert angenommen werden, wäre dies »das Aus der gentechnikfreien konventionellen Land- und Lebensmittelwirtschaft sowie des gentechnikfreien Ökolandbaus«, befürchtet die AbL. Deshalb fordert deren Gentechnikexpertin Annemarie Volling, »den Vorschlag der EU-Kommission zurückzuweisen«. Selbst das BMEL ist skeptisch, besonders »bei der Patentfrage und der Koexistenz«, sagte Staatssekretärin Silvia Bender am Donnerstag auf jW-Anfrage. Denn unklar ist, wie Agrogentechnik und Ökolandbau ohne Kontaminationen gewissermaßen friedlich koexistieren können – und das womöglich noch mit patentiertem Saatgut der Multis.

Kein Wunder, so Volling, zumal der Verordnungsvorschlag aus Brüssel »dem in der EU geltenden Vorsorgeprinzip widerspricht.« Ohne Risikoprüfung im Einzelfall und ohne verpflichtende Nachweisverfahren seien Rückverfolgbarkeit und Rückholbarkeit im Schadensfall in der Wertschöpfungskette unmöglich, kurz: sei eine sichere Lebensmittelerzeugung obsolet. Die EU-Kommissare beschwichtigen; meinen, NGT-Produkte hätten auch aus herkömmlicher Zucht entstehen können. Vor allem seien sie robust und trockenresistent.

Also alles Panikmache der Kritiker? Eher nicht. Rund 150 Fallstudien des Bundesamts für Naturschutz (BfN) zu NGT-Pflanzenanwendungen, »die sich in der Kommerzialisierungspipeline der Pflanzenzüchtung befinden«, belegen laut AbL folgendes: Mehr als 90 Prozent der NGT-Pflanzen würden aus der EU-Gentechnikregelung fallen. Komplett. Gegen gelockertes EU-Gentechnikrecht sind auch die Freien Bauern Deutschlands, die Interessenorganisation bäuerlicher Familienbetriebe. Deren Höfe seien bereits mit »mächtigen monopolisierten Marktpartnern« konfrontiert, so Bundessprecher Alfons Wolff am Donnerstag gegenüber jW. In dieser Situation patentiertes Saatgut freizugeben »würde das Machtgefüge innerhalb der Branche noch mal massiv zu Lasten der Landwirtschaft verschieben«. Das ahnt gleichfalls Tina Andres. Die Agrolobby wolle damit eine »Lizenz zum Gelddrucken« durchsetzen, sagte die Vorstandsvorsitzende vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) zu jW. Und mitnichten hätten sich deren »Heilsversprechen« gegen Missernten und Welthunger erfüllt. Gentechnik auf den Äckern sei nur eins: »ein Beschleuniger für Monokulturen und Pestizideinsatz«.

Wettbewerbsvorteile

Unterstützung für die AbL kommt von Ina Latendorf (Die Linke). Sollte die EU-Novelle durchkommen, würde gentechnisch veränderten Organismen »vom Saatgut bis zum Endprodukt Tür und Tor geöffnet«, betonte die agrarpolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion am Donnerstag gegenüber jW. Ferner wären Wettbewerbsvorteile gentechnikfreier Nahrung samt Wahlfreiheit der Verbraucher futsch. Volling von der AbL: »Nicht mit uns!«