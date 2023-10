Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS Die Geopolitik fest im Blick: Russlands Staatschef Putin auf dem Waldai-Forum (Sotschi, 5.10.2023)

Zum 20. Mal fand das internationale Waldai-Forum von Montag bis Donnerstag dieser Woche statt. Rund 140 Sicherheitsexperten, Journalisten und Wissenschaftler aus aller Welt nahmen in Sotschi an dem jährlichen Treffen teil. Es stand in diesem Jahr unter der Überschrift: »Faire Multipolarität: Wie Sicherheit und Entwicklung für jeden sicherstellen.«

In den Diskussionsrunden, der Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Donnerstag sowie in der abschließenden Fragerunde mit ihm im Teilnehmerplenum ging es vor allem um die Veränderungen in den internationalen Beziehungen. Im Jahresreport des »Waldai-Forums« wurde eine Tatsache festgehalten, die immer wieder eine zentrale Rolle spielte: »Die Zahl der bedeutenden Akteure in den internationalen Beziehungen ist so groß wie seit langem nicht mehr, wenn überhaupt.« In gewissem Sinne sei das 1989 verkündete »Ende der Geschichte« tatsächlich »ein letzter Meilenstein. Nicht das Ende der Geschichte selbst, sondern das Ende einer bestimmten und recht langen Phase, die eine Ära der Hierarchien war.« Und weiter: »Wenn diese Annahme richtig ist, dann geht eine Ära zu Ende, die in den internationalen Beziehungen seit 500 Jahren (seit der europäischen Expansion nach Asien, Afrika und Amerika) andauert. Das ›Ende der Geschichte‹ bedeutete in gewissem Sinne auch das Ende der Hierarchie.«

In seiner Rede skizzierte Putin die Veränderungen im internationalen Kräfteverhältnis, die damit verbunden sind. Die Zeit, in der die westlichen Eliten abhängige Länder in einen »Käfig von Verpflichtungen« hätten einsperren können, sei vorbei. Wenn sie in dieser Situation an die Stelle des Völkerrechts eine »regelbasierte Ordnung« setzen wollten, in der sie die »Regeln« setzten, dann sei das eine »Manifestation ihres kolonialistischen Denkens«. Heute gehe von dieser Ideologie eine Gefahr für die gesamte Erde aus. Putin nannte als Beispiel die Bereitschaft Russlands zur Kooperation »nach der gefährlichsten Periode«, die das Land in den 90er Jahren erlebt habe: Sie sei als Bereitschaft zur Unterwerfung verstanden worden. Zweimal habe Russland angeboten, NATO-Mitglied zu werden. Den Ukraine-Krieg habe sein Land nicht begonnen, sondern beenden wollen.