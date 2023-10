Alexandre Meneghini/REUTERS

Beim Teileinsturz eines Wohnhauses (Bild) in der Altstadt von Havanna sind am Mittwoch drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Feuerwehrleute wurden bei Rettungsarbeiten von einem zweiten Teileinsturz des Gebäudes überrascht. Den Fund der dritten Leiche unter den Trümmern meldete die Regierung am Abend. Zuvor hatte es stark geregnet. Viele Häuser und andere Teile der Infrastruktur in Kuba sind in einem schlechten Zustand. Das seit mehr als 60 Jahren bestehende Handelsembargo und weitere Sanktionen der USA erschweren Kuba die Materialbeschaffung. (dpa/jW)