Arne Dedert/dpa Auch bei der Wahl am Sonntag in Hessen werden wohl wieder viele Menschen auf dem Postweg abstimmen. (Frankfurt am Main, 5.3.2023)

Am Sonntag sind Landtagswahlen in Hessen. Welches Ergebnis erwarten Sie?

Ich befürchte, dass Hessen auch in den nächsten Jahren mit »schwarz-grünem« Sozialkahlschlag regiert wird. Die krasse Spannung zwischen Arm und Reich wird weiter zunehmen.

Wie beurteilen Sie die Politik der »schwarz-grünen« Landesregierung in der jetzt auslaufenden Legislatur?

Sie hat hervorragend funktioniert, um die Interessen von Banken und Konzernen abzusichern. Vom Autobahnausbau bis zu Rekordgewinnen für Kriegskonzerne haben sie ihre Aufgabe wohl gelöst. Im sozialen Bereich, im Interesse der breiten hessischen Bevölkerung, hat sie eher versagt.

Die Deutsche Kommunistische Partei, für die Sie auf dem ersten Listenplatz antreten, fordert in ihrem Landtagswahlprogramm militärische Abrüstung und ein Ende des Wirtschaftskrieges gegen Russland. Warum setzen Sie auf dieses bundespolitische Thema im Landtagswahlkampf?

Weil soziale Armut und Kriegspolitik zusammengehören! Egal, auf welcher Ebene – ob Bund, Land oder Kommune. Daher fordern wir ja »Kitas statt Kanonen« und »Pflegepersonal statt Panzer« und 100 Milliarden Euro für Schulen statt für den Krieg. Abgesehen davon haben wir ein 20seitiges Wahlprogramm, wo wir natürlich auch landespolitische Themen in den Mittelpunkt stellen.

Welche landespolitischen Maßnahmen halten Sie für notwendig, um die soziale Armut in Hessen zu bekämpfen?

Wir fordern zum Beispiel, den Verkauf von öffentlichem Wohneigentum zu verbieten und ein Programm für Sozialwohnungen aufzustellen. Ein sofortiger Mietenstopp ist für uns ein Muss: Die Durchschnittsmiete liegt in Hessen bei neun Euro pro Quadratmeter. Damit ist Hessen eine der teuersten Wohnregionen der Bundesrepublik! Eine prinzipielle Forderung von uns ist auch, dass alle Betriebe der öffentlichen Daseinsvorsorge – also zum Beispiel Wasser-, Energieversorgung, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen und Kindertagesstätten – der öffentlichen Hand übertragen und unter demokratische Kontrolle gestellt werden.

Welche Erfahrungen in der Bevölkerung haben Sie mit Ihren Inhalten im Wahlkampf gemacht?

Zum großen Teil richtig gute! Das Thema soziale Armut und Abwechslung von Krisen merken die Leute gerade selbstverständlich – bei einer Inflation von sechs bis acht Prozent. Den Zusammenhang mit dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen für die Bundeswehr und mit der Kriegspolitik spricht im Wahlkampf niemand so richtig an – außer uns. Das kommt ziemlich gut an.

Die DKP liegt in den Umfragen zu den Landtagswahlen unter einem Prozent. Welchen politischen Nutzen hat der Landtagswahlkampf für Sie und Ihre Sache?

Das war nie ein Grund für uns, nicht zu kandidieren. Wir wollen mit unseren Forderungen den Menschen in Hessen eine radikal linke Möglichkeit geben, sich gegen die Kriegs- und Krisenlasten zu wehren. Dabei ist eine Stimme für die DKP nur ein Punkt. Wichtiger ist für uns, im Wahlkampf Menschen dafür zu gewinnen, selber auf die Straße zu gehen und sich für ihre Interessen einzusetzen.

In Ihrem Kurzwahlprogramm schreiben Sie, dass die Partei Die Linke Druck von links brauche. Jene bangt gerade um ihren Wiedereinzug in den hessischen Landtag. Was erwarten Sie von dieser Partei?

Selbstverständlich wäre ihr Scheitern an der Fünfprozenthürde ein Verlust, weil in Wiesbaden dann keine linke Opposition mehr im Landtag sitzen würde. Aber die Partei Die Linke hat selber dafür gesorgt, dass sie kaum noch eine Rolle spielt, außer in den Parlamenten. Wir thematisieren den Zusammenhang von Krieg und sozialer Armut. Bei uns in Hessen sieht man bei der Partei Die Linke davon im Wahlkampf nichts. Wir kandidieren nicht dezidiert gegen sie. Doch für uns ist auch ein klarer außerparlamentarischer Widerstand wichtig. Davon ist die Partei Die Linke in Hessen auch ziemlich weit entfernt.