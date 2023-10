djmilic/Panthermedia/imago Abgestürzt: Die deutsche Exportwirtschaft führt immer weniger Waren aus

Der »deutsche Exportmotor stottert«, »empfindliches Minus im August«, »Exporte sinken unerwartet deutlich«. Mit diesen Schlagzeilen verbreiteten die Nachrichtenagenturen am Donnerstag die aktuelle Kunde des Statistischen Bundesamts zur deutschen Exportwirtschaft im August. Die ist nach dem Juli in einem weiteren Monat gesunken, und zwar um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 5,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr. Branchenexperten hatten nur mit einem Minus von 0,6 Prozent gegenüber Juli gerechnet. Insgesamt exportierten deutsche Unternehmen Waren im Wert von 127,9 Milliarden Euro.

Als Grund für die Exportflaute wird wahlweise eine »globale Nachfrageschwäche« oder eine »kraftlose Nachfrage aus dem Ausland« angegeben. Allerdings steckt dahinter eine »erodierende Wettbewerbsfähigkeit« des »Standorts Deutschland«, wie die Industrie- und Handelskammer es benennt. Und tatsächlich, jahrzehntelang konnte die BRD ihre Position unter den führenden Exportnationen behaupten, weil sie im internationalen Vergleich günstig produzierte. Seitdem die Kosten – natürlich nicht für Personal, sondern für Energie und Material – steigen, sinkt auch die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte »made in Germany«. So war es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Krise der hiesigen Industrie auch auf das Exportvolumen niederschlägt.

Anfang der Woche veröffentliche die Ratingagentur Standard & Poors eine von der US-Bank J. P. Morgan Chase gesponserte Erhebung zum verarbeitenden Gewerbe. Daraus geht zwar hervor, dass die Produktion weltweit im September den vierten Monat in Folge gesunken ist. Aber vergleicht man die größten Volkswirtschaften, so finden sich die Rückgänge insbesondere in der Euro-Zone, in Britannien und Japan. In China und den übrigen asiatischen Ländern »stieg die Produktion demnach weiter an«. Und auch in den USA war wieder ein leichtes Wachstum zu verzeichnen, das sich auch in den Exporten niederschlägt: Die USA verkauften im August 1,6 Prozent mehr Waren ins Ausland als im Vormonat.

Ein naheliegender Schluss ist: Von der Sanktionspolitik der EU gegen Russland und China profitieren EU und BRD zuletzt. Auch vor dem Hintergrund der Wirtschaftskonkurrenz mit China ist interessant zu sehen, in welchen der für Deutschland hauptsächlichen Absatzregionen die BRD zuletzt ein Exportwachstum verzeichnen konnte. Im Handel mit den Mitgliedstaaten der EU gab es gegenüber dem Vormonat einen Rückgang von 1,5 Prozent auf 69,6 Milliarden Euro. Die Ausfuhren in die USA sanken um 1,3 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro. Die Exporte nach China stiegen dagegen um 1,2 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro.

Die Wirtschaftspolitik, so wie sie hier seit mindestens anderthalb Jahren betrieben wird, gerät an ihre Grenzen. Die Folgen äußern sich beinahe täglich in Meldungen über Insolvenzen und Betriebsschließungen. Am Donnerstag machte Business Insider ein internes Papier von Volkswagen bekannt, in dem von Investitionskürzungen bei Modellen und Werken die Rede ist. Auch hier wird als Grund eine »maue Neuwagennachfrage« angegeben. Weitere Meldung von Donnerstag: Die Lage im deutschen Mittelstand ist einer Creditreform-Umfrage zufolge derzeit so schlecht wie seit dem Höhepunkt der Coronakrise nicht mehr. »Die Unternehmen sind in den Abwärtssog aus Inflation und Rezession geraten«, teilte die Wirtschaftsauskunftei zur Erhebung unter rund 1.200 Firmen mit. Dieser habe mittlerweile die gesamte Breite der Wirtschaft erfasst. Wer das als erstes spüren wird, sind die Lohnabhängigen.