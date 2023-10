Matthias Koch/IMAGO Die Enttäuschung ist perfekt: Wieder einmal wurde Union in letzter Minute überwunden (3.10.2023)

Die Stille ist ohrenbetäubend. Sie dauert nur einen kurzen Moment, aber der Schock sitzt tief. Wieder hat der 1. FC Union Berlin eine Partie in der Nachspielzeit versemmelt. Es ist schon die sechste Niederlage in Folge, darunter auch der unglückliche, aber kämpferische Champions-League-Auftakt mit 0:1 bei Real Madrid. Eine Serie von Tiefschlägen ist bitter. Umso mehr in einer Phase, in der der Klub die Ernte der vergangenen Saison einfahren wollte, die geprägt war von auf ihn gesungenen Lobeshymnen bezüglich Effizienz und Mentalität, was auch immer darunter zu verstehen ist. »Und am Schluss sitzt du da und fragst dich, wieso?« Trainer Urs Fischer klang nach der erneuten Pleite im Berliner Olympiastadion ziemlich ratlos.

Dabei war alles angerichtet für ein Fußballfest am Dienstag abend. Den ganzen Nachmittag über strömten Fanscharen aus dem Osten der Stadt in den äußersten Westen. Zum ersten Mal hatte dieser Feiertag Sinn. Das für die UEFA-Vorgaben zu kleine Stadion in Köpenick blieb verwaist, es sollten so viele Unioner wie möglich das erste Heimspiel in der Königsklasse erleben. Mehr als 73.000 waren es schließlich, die in die ganz in Rot getauchte, ausverkaufte Arena kamen. Das Branding stimmte schon mal bis ins Detail – jeder noch so kleine blau-weiße Farbtupfer, ob an Treppenstufen oder Kioskfenstern, wich dem temporären Anstrich. Den Konkurrenten um die Stadtmeisterschaft – die alte Dame Hertha – wird es gepiesackt haben.

In den Minuten vor dem nun größten Spiel der Vereinsgeschichte gegen Sporting Clube de Braga aus Portugal – bisherige Rekorde waren im einstigen Stadion der Weltjugend 1976 und 1978 mit 45.000 Zuschauern aufgestellt worden – gibt es folglich Liebeserklärungen der Fans an ihre angestammte Spielstätte: »Alte Försterei, Alte Försterei, Alte, Alte, Alte Försterei«, schallt es ohrenbetäubend durch die große Schüssel. Die Gegengerade im Olympiastadion gehört den beinharten Union-Anhängern, und die haben der UEFA per Banner noch einen mitzugeben: »You don’t care about the sport – all you care about is money« steht da unter anderem.

Die pathetische Champions-­League-Hymne geht teils in Pfiffen unter. Balsam für die Unioner-Seelen: Ehemalige Trainer, die den Verein auf seinem steinigen Weg von ganz unten in den 90er Jahren in die Gegenwart der Bundesliga begleitet haben, sind auch vor Ort, wie Frank Pagelsdorf, Karsten Heine oder Uwe Neuhaus. Nur einer ist nicht mehr dabei, seiner wird mit Trauerflor gedacht – Ehrenpräsident Günter Mielis, der schon in den 30er Jahren für den Vorgängerverein SC Union Oberschöneweide gekickt hatte und 1966 zu den Mitbegründern des FC Union gehörte, war 98jährig am vergangenen Freitag verstorben.

Nach Anpfiff geht es spritzig los. Nur drei Minuten sind vergangen, da schiebt Robin Gosens bereits aus kurzer Distanz den Ball ins gegnerische Tor. Doch der Videoschiedsrichter erkennt Abseits. Ein symptomatischer Fehler, wie das Spiel zeigen wird – Ballverluste, Leerstellen in der Verteidigung, ungenutzte Chancen. Doch zunächst einmal werden welche genutzt: Sheraldo Becker, als Kapitän auf dem Platz, ist einfach zu schnell für die Abwehrspieler von Braga, haut in der 30. Minute das 1:0 in den Kasten. Das Olympiastadion ist am Ausflippen, dann noch ein Treffer von ihm in der 37. Minute: »Becker, Fußballgott!« So konnte es weitergehen, sollte es aber nicht. Noch vor der Pause schießt Sikou Niakaté das 2:1. Das große Zittern beginnt ab der 51. Minute mit dem 2:2-Ausgleich durch Armindo Bruma. »Auf geht’s, Unioner, schießt ein Tor«, tönt es von den Rängen. Oder haltet zumindest das Remis, möchte man hinzufügen. Doch es kommt ganz dicke in der letzten Minute, ähnlich wie bereits im September in Madrid: ­André Castro schießt aus der Distanz in die untere linke Torecke den unverdienten 3:2-Siegtreffer für Braga. Der Schockmoment. Kurz erschallt noch mal ein »Vorwärts, vorwärts, Fußballclub Union«, schon ist das Spiel abgepfiffen und die Enttäuschung perfekt. Ovationen für die Spieler, trotz alledem. Bald sieht man sich wieder im Olympiastadion. Italiens Meister, der SSC Neapel, ist am 24. Oktober zu Gast in Berlin. Und Urs Fischer wird sicher Antworten gefunden haben.