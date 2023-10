Herwig Prammer/Staatsoper Berlin Amneris (Elīna Garanča) versucht in großer Form den herabhängenden Radamès (Yusif Eyvazov) zu retten – im Hintergrund grinst der Joker

Vorweg: Der einzige Calixto Bieitos Regie szenisch gelungene Akt, nämlich der letzte, der dennoch musikalisch wie vor allem textlich peinlich ist – vergleichen Sie ihn einfach mal mit dem personalähnlichen vierten von Puccinis »Manon Lescaut«–, stellt klar, weshalb Verdis »Aida« nach wie vor eine Herausforderung ist und es sinnvoll bleibt, diese auch anzunehmen. Doch an einem 3. Oktober? In Deutschland, zumal in Berlin?

Ob Verdi es wollte oder nicht – und er wollte es nicht –, »Aida« ist und bleibt ein geradezu phallischer Opernmonolith des Kolonialismus, der mit der »Ägyptomanie« des 19. Jahrhunderts und dem mit ihr verklebten Symbolismus seine künstlerischen Metaphern erfand. Es ist dieser mit Schnulzenmelodien amalgamierte Gigantismus, der jegliche kritische Faktur zunichte werden lässt, die Verdi in sie einwob. Vor allem der Triumphmarsch wurde immer wieder politisch missbraucht. Egal, ob er alles andere als affirmativ komponiert worden ist; egal auch, ob Verdi und sein Librettist Antonio Ghislanzoni dem grauslichen ägyptischen Priester Ramphis die Worte Wilhelms I. in Mund und Arie legen, der deutschnationale Sieg von Sedan 1870 sei der Vorsehung Gottes zu danken. Was mit »Aida« geschah, ist für Verdi selbst Katastrophe – und für uns Deutsche, sie gerade für einen 3. Oktober neu inszenieren zu lassen.

Natürlich wussten der spanische Regisseur Bieito und sein Team darum. Wie also dem Missbrauch entgegenwirken, der doch auch einer der repräsentierenden Konsumenten ist, der Operngänger also? Bieitos tat’s mit aller Kraft und sah offenbar nur noch das. So geriet quasi jeder Einfall dieses eigentlich Meisters unter die Haut gehender Provokationen zu einer geradezu hilflosen Karikatur und wurde, wie ihm früher zu Unrecht vorgeworfen, zur Zirkusnummer, zum schnell nur noch langweilenden Reigen von Regietheatermätzchen. Es genügt eben nicht, historische Kampffliegerfilme auf die Bühne rückzuprojizieren oder den Imperialismus in Clownsmaske zu personifizieren (später werden auch die Priester zu Clowns). Vielmehr bleibt es Verharmlosung auch dann, wenn die Clownsmasken das hämische Dauergrinsen des Jokers aus »Batman« tragen. Meines Wissens hat bisher nur Guillermo del Toro in einer Geschichte über den Faschismus dieses Grinsen erschreckend genug einzupflanzen verstanden (in »Pans Labyrinth«, 2006). Bei Bieito hingegen werden sogar von Kriegsverbrechern hochgehaltene Kalaschnikows plötzlich zum Emblem von Guerilleros; bewusst eingesetzt, wäre das infam. Es passierte aber aus Not, so mein Eindruck. Denn der »Tag der Deutschen Einheit« ist Symbol und Metapher zugleich, doch die »Aida« aus dem Kontext des Kolonialismus nicht zu lösen, irgendwann vielleicht einmal, indes auf keine Weise so.

Außerdem führt Bieitos plakativer Widerstandsgestus dazu, dass die in die historischen Tableaux eingewirkten persönlichen Geworfenheiten, gleichsam Kammerspiele der Gefühle, fast restlos untergehen – sehr zu Lasten der Sängerinnen und Sänger. Deutlich wird dies aber erst, wo die politische Erzählung hinter die persönlichen Dramen zurücktritt, vorsichtig im dritten, prägnant im letzten Akt. Da gewinnt die Bühne an Kraft, und die Musik kann sich sogar gegen erzähllogische Regiefehler und den Banalkitsch des Librettos behaupten, plötzlich springt Berührtheit über. Wäre diese Oper nicht vielleicht am besten von ihrem Schluss her zu erzählen, fragte ich mich da – den Blick auf die Personen, nicht auf das imperialistische Machtfeld gerichtet, wie immer auch alle, alle darin verstrickt sind? Bezeichnend nämlich, dass gegen Ende unversehens Aidas Rivalin Amneris zur eigentlichen Hauptperson wurde und Elīna Garanča in dieser Rolle zu so großer Form auflief, dass ich für Marina Rebekas Aida, die im Wortsinn in Amneris Klangschatten lag, Mitleid empfand, aber immer noch nicht wegen ihres Schicksals.

Sehr ausgewogen allerdings, vor allem ausgesprochen durchsichtig musizierte unter Nicola Luisotti die Staatskapelle. René Pape sang Weltniveau mit solcher Selbstverständlichkeit, dass man es kaum mehr merkte; er winkte beim Applaus denn lässig auch fast ab. Yusif Eyvazovs Radamès hielt sich wacker, die massiven Buhs, die er einstreichen musste, waren unangebracht. Er selbst kasperte sie mit forcierten Kusshänden weg. Jetzt tat auch er mir leid. Die Buhfront gegen Bieito wiederum grölte genau aus falschen Gründen; eine sofort konternde Bravoflanke indes, aus falschen Gründen auch sie, ließ sich kaum ein Vorstoß nennen.

Unterm Strich blieb ein: vertan. Es hatte denn auch draußen ordentlich geregnet.