Der Schiffbauer will für durch Sanktionen nicht auslieferbar gewordene Yachten bezahlt werden

Damen Shipyards verklagt den niederländischen Staat. Der Schiffbauer will finanzielle Kompensation für vor dem Ukraine-Krieg abgeschlossene Aufträge aus Russland. Aufgrund der EU-Sanktionen darf das Familienunternehmen aus Gorinchem keine Schiffe mehr an russische Kunden liefern. Die Klage wurde bereits am 10. Mai beim Gericht in Rotterdam eingereicht, wie erst am Dienstag durch eine Meldung der Agentur Bloomberg bekannt wurde. Mit einem Prozessbeginn ist nicht vor 2024 zu rechnen.

»Wir haben eine Reihe von Bestellungen, die wir jetzt nicht mehr bedienen können. Dafür wollen wir vom niederländischen Staat eine finanzielle Entschädigung«, bestätigte Konzernsprecher Rick van de Weg am Dienstag gegenüber der niederländischen Schifferzeitung Schuttevaer. Die Bestellungen aus Russland seien schon lange vor dem Krieg eingegangen, hatte Geschäftsführer Arnout Damen am Dienstag gegenüber dem Financieele Dagblad (FD) erklärt.

Der größte niederländische Schiffbauer besitzt Tochterunternehmen rund um die Welt. Katar, Kuba oder Vietnam sind nur einige Standorte außerhalb Europas. Die mehr als 12.000 Beschäftigten fertigen heute auf 35 Werften Schiffe aller Art: Öltanker, Containerfeeder oder Luxusyachten für Superreiche. U-Boote, Korvetten und Fregatten hat Damen zwar ebenfalls im Angebot, bei den russischen Aufträgen habe es sich aber nicht um Kriegsschiffe, sondern überwiegend um Schlepper und Eisbrecher gehandelt, betont das Unternehmen. »Wegen des Baus neuer Häfen im Norden des Landes gab es hierfür eine große Nachfrage«, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender NOS am Dienstag. Um die Auswirkungen des Krieges zu überbrücken, habe man einen Kredit in Höhe von 150 Millionen Euro aufnehmen müssen.

»Innerhalb einer Woche nach dem Angriff beschlossen wir, die Auslieferung der bestellten Schiffe und den Abschluss neuer Verträge mit russischen und belarussischen Kunden zu stornieren«, hatte Damen der Schuttevaer im vergangenen Jahr erklärt. In der Ukraine schloss der Schiffbauer demnach nach Kriegsausbruch seine Betriebe in Cherson und Mikolajiw mit insgesamt 214 Beschäftigten. Diese seien alle zusammen mit ihren Familien ins Ausland gebracht worden. Einige wurden an den Standorten in Amsterdam und Vlissingen untergebracht, andere auf Damen-Werften in Polen und Rumänien. Ein Mitarbeiter sei leider im Krieg umgekommen.

Ob sich unter den entgangenen Aufträgen auch welche für den Bau von Luxusyachten für russische Oligarchen befinden, wollte Damen Shipyards nicht mitteilen. Die Informationen, wer solche Schiffe bauen lässt, werden von den niederländischen Werften stets äußerst diskret behandelt. Im vergangenen Jahr wurden 25 solcher Yachten in den Niederlanden in Auftrag gegeben, womit nun insgesamt 69 noch zu bauende Boote mit einem Gesamtwert von 6,6 Milliarden Euro in den Auftragsbüchern stehen, berichtete das FD. Durch die Sanktionen sind den Yachtbauern demnach insgesamt etwa 100 Millionen Euro entgangen.

Es sei kaum zu befürchten, dass die Werften auf im Bau befindlichen und für Russland bestimmten Luxusyachten sitzenbleiben, erklärte der Branchenverband NMT. »Vor dem Krieg gab es teilweise jahrelange Warteschlangen. Ich denke, es gibt viele Interessenten, die jetzt unbedingt eine kaufen möchten«, sagte der Vorsitzende Roel de Graaf schon im März 2022 bei Schuttevaer.

Trotz Ukraine-Krieg wies Damen Shipyards Anfang April in seinem Geschäftsbericht für das Jahr 2022 einen Nettogewinn von 15 Millionen Euro aus. »Aber wenn der Krieg in der Ukraine nicht stattgefunden hätte, wären die Gewinne höher ausgefallen«, zitierte FD einen Firmensprecher.