Helmut Fohringer/APA/dpa Demonstration in Wien (8.11.2022)

Über die Forderungen für die Tarifverhandlungen im Sozialbereich und bei nichtstaatlichen Pflegeeinrichtungen ist am Freitag bei einer Sitzung der Fachgewerkschaft GPA diskutiert worden. Was wollen Sie als Zusammenschluss »Sozial, aber nicht blöd« erreichen?

Michael Gehmacher: Wir sind eine Basisinitiative von Beschäftigten in privaten Bildungs-, Pflege- und Sozialeinrichtungen.

Sarah Ott: Wir haben uns vor über zehn Jahren gegründet mit dem Anspruch, dass sich die Arbeitsbedingungen in dem Bereich nachhaltig verbessern. Wir wollen Menschen vernetzen und bei Tarifverhandlungen Druck aufbauen.

Mit welchen Forderungen wollten Sie in die Tarifverhandlungen am Dienstag gehen?

M. G.: Bei der Sitzung am Freitag waren rund 50 Betriebsräte und Gewerkschafter aus ganz Österreich anwesend. Die Debatte war geprägt davon, wie offensiv in die Verhandlungen gegangenen werden soll, wie stark die Mobilisierungsfähigkeit ist. Die Stimmung war gemischt. Es war sichtbar, dass es bei einem Teil eine Radikalisierung gegeben hat. Diese wollen mit hohen Forderungen in die Verhandlungen gehen, die nicht nur die Reallohnverluste der letzten Jahre aufheben. Andere wollen das auch, sehen es aber als unrealistisch an und haben daher einen pragmatischen Zugang. Die Diskussion drehte sich darum: Hoher Fixbetrag oder Prozentsatz? Wir von »Sozial, aber nicht blöd« fordern 750 Euro Fixbetrag (brutto bei Vollzeit, jW) und eine Arbeitszeitverkürzung von 37 auf 35 Stunden sowie 25 Prozent auf alle Zulagen und 15 Prozent mehr Personal. Das war einem Großteil des Gremiums zu weitgehend und radikal.

S. O.: Es gab in Wien im Mai eine Betriebsrätekonferenz mit rund 60 Teilnehmern, wo diese Forderungen vorgeschlagen worden sind und angenommen wurden. Für Wien ist das daher eigentlich bindend.

Wie ist die Situation der Beschäftigten?

S. O.: Es existiert eine sehr hohe Teilzeitrate in unserem Bereich, und immer mehr Kollegen berichten mir, dass sie es nicht schaffen, mit dem Geld auszukommen. Viele haben Zweitjobs, und wir sehen die Belastung, die daraus resultiert: Burnout, Häufung von Krankenständen. Es ist eine deutliche Verschlechterung zu sehen und schwer, Mitarbeiter vor allem im Wohnbereich zu finden.

M. G.: Auch bei uns ist die Lage dramatisch. Am Ende des Monats wissen viele Kollegen nicht mehr, wie sie irgend etwas bezahlen sollen. Dazu kommen noch andere Komponenten wie psychischer Druck. Die Kollegen merken, dass sich die multiplen Krisen des Kapitalismus auf unsere Klienten auswirken: psychische Auffälligkeiten, Aggression, Krankheiten, Sucht, Alkohol- und Tablettenmissbrauch. Das alles nimmt drastisch zu, und die Todesfälle auch. Viele Kollegen müssen vor allem die Dienste machen, in denen sie Zulagen bekommen, um ausreichend Geld zu verdienen. Frauen können aber weniger in den Randzeiten arbeiten, da sie oft Kinder betreuen müssen. Daher unsere Forderung nach 750 Euro für alle.

Was glauben Sie, wie die Verhandlungen mit der Kapitalseite werden?

S. O.: Die Stimmung war sehr kämpferisch. Wir haben eine Unterschriftenliste für unsere Forderungen gestartet und binnen zwei Wochen habe ich im Betrieb deutlich über 100 Unterschriften gesammelt. Viele Kollegen sagen, sie sind auf jeden Fall bereit, für diese Forderungen auf die Straße zu gehen, zu kämpfen und zu streiken. Es ist nun wichtig, das Verhandlungsteam von diesen Forderungen zu überzeugen. Es darf nicht wieder vorzeitig in einem schlechten Kompromiss enden. Die Frage ist, ob das Sozialsystem in dieser Form aufrechterhalten werden kann.

M. G.: Die Kollegen fragen: Wann tun wir endlich was? Daher fordern wir auch eine bindende Urabstimmung über das Ergebnis als offizielles Mittel in den Tarifverhandlungen.