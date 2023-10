Altaf Qadri/AP Photo/dpa Lauter Widerstand für die Pressefreiheit: Einer der betroffenen Journalisten protestiert am Mittwoch in Neu-Delhi

In Indien sorgt ein Vorfall für Aufregung, bei dem am Dienstag die Redaktionsräume des regierungskritischen Nachrichtenportals Newsclick und 30 private Adressen durchsucht und auch zwei leitende Mitarbeiter festgenommen wurden. Wie es bisher heißt, wird dem Gründer und Chefredakteur Prabir Purkayastha und dem Leiter der Personalabteilung Amit Chakravarthy Unterstützung terroristischer Aktivitäten vorgeworfen. Auch eine angeblich illegale Finanzierung des 2009 gegründeten Onlinemediums steht als einer der weiteren Vorwürfe im Raum. Federführend bei den Ermittlungen ist das Enforcement Directorate (ED), eine Strafverfolgungsbehörde zur Aufklärung von Wirtschaftsverbrechen, die dem Finanzministerium der Zentralregierung untersteht. Beim ED sowie dem Economic Offences Wing (EOW), der die Ermittlungen durchführt, soll Newsclick schon eine Weile wegen angeblich fragwürdiger Geldflüsse – wie es heißt, aus China über den Umweg USA – im Visier gewesen sein. Anlass soll ein Bericht der New York Times von Anfang August gewesen sein. Am Dienstag nun waren in ganz Delhi rund 100 Polizeibeamte bei der abgestimmten Razzia an den 30 Orten im Einsatz.

Mehrere für Newsclick tätige Journalisten wurden befragt, einige wie Abhisar Sharma beschwerten sich etwa in sozialen Netzwerken, dass ihre Laptops und Handys von der Polizei beschlagnahmt worden seien. Laut news18.com sollen insgesamt 46 feste und freie Mitarbeitende des Mediums über Stunden hinweg im Hauptquartier einer Polizeisondereinheit verhört worden sein, die Beamten hätten dabei eine Liste von 25 zentralen Fragen abgearbeitet. Darin sei es unter anderem um Auslandsreisen sowie Berichte über Bauernproteste und Unruhen in der Hauptstadt gegangen. Paranjoy Guha Thakurta wird mit der Aussage zitiert, dass eine neunköpfige Polizeieinheit um 6.30 Uhr morgens bei ihm zu Hause aufgetaucht sei. Er sei bis gegen 18 Uhr auf einer Polizeiwache ausgefragt worden.

Die Aktion richtete sich laut anderen Berichten nicht nur gegen Menschen, die aktuell beruflich mit Newsclick in Verbindung stehen, sondern auch gegen frühere Beschäftigte. Das Portal Firstpost.com nannte ebenfalls die Namen einiger Betroffener – darunter ist beispielsweise die Reporterin Bhasha Singh, die sich in ihren Artikeln unter anderem mit dem Los von Latrinenputzern oder den Selbstmorden von Bauern in Nordindien beschäftigt hat. Auch beim Historiker Sohail Hashmi, der Denkmaltouren durch Delhi organisiert, hätten Polizisten morgens um sechs vor der Tür gestanden, wurde seine Tochter zitiert. Ebenso waren Satiriker und Wissenschaftler mit Verbindungen zu Newsclick betroffen. Von einem neuen Level des »Angriffs auf den unabhängigen Journalismus« im Land spricht The Wire in einem Editorial vom Mittwoch. »Es war ein dunkles Jahr für jene, die in Indien für Pressefreiheit einstehen«, hieß es dort weiter. Nicht nur dieses Portal erinnert in seiner Berichterstattung daran, dass bereits Mitte Februar die BBC-Büros in Delhi und Mumbai drei Tage lang wegen des Vorwurfs finanzieller Unregelmäßigkeiten durchsucht worden waren. Auch Newsclick hatte schon 2021 eine Razzia der Steuerbehörde über sich ergehen lassen müssen.

Unerwarteten Polizeibesuch erhielten jetzt nicht nur Medienschaffende in Delhi. In der westindischen Wirtschaftsmetropole Mumbai wurde das Haus von Teesta Setalvad durchsucht. Die 61jährige Journalistin und Sozialaktivistin, Enkelin von Indiens erstem Generalstaatsanwalt, befindet sich vor allem wegen kritischer Berichte über die Pogrome von 2002 in Premier Narendra Modis Heimatunionsstaat Gujarat im Visier. Damals waren bei einer wochenlangen Gewaltwelle geschätzte 2.000 Menschen ums Leben gekommen, vor allem Muslime einschließlich Frauen und Kindern jeglichen Alters, die von einem hindunationalistischen Mob teils auf bestialische Weise umgebracht wurden. Die Rolle Modis bei den damaligen Massakern hatte auch die BBC unmittelbar vor den Razzien in ihren Räumen in einer Dokumentation beleuchtet.