Paul Zinken/dpa Dürfen bald noch mehr filmen und tasern: Polizisten in der Hauptstadt (Berlin, 21.9.2017)

»Erfolgreiche Innenpolitik« nutze die »volle Bandbreite des Dreiklangs ›Prävention – Intervention – Repression‹«. So beginnt der Abschnitt »Inneres, Sicherheit und Ordnung« im CDU/SPD-Koalitionsvertrag für das Land Berlin aus dem April 2023. Bereits beim »Sicherheits«-Gipfel zu Berliner Grünflächen wie dem Görlitzer Park (Kreuzberg) und dem Leopoldplatz (Wedding) ist jedoch offensichtlich geworden, dass dieser »Dreiklang« eher eintönig umgesetzt wird. Man stützt sich vor allem auf das letzte Element: Repression.

In diesem Sinne sollen nun die Befugnisse der Polizei des Landes ausgeweitet und bei der Ausrüstung aufgerüstet werden. Das geht aus dem ersten Entwurf der Novellierung des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG) – kurz Polizeigesetz – hervor, wie der Tagesspiegel am Dienstag abend berichtete. So will »Schwarz-Rot« unter anderem die Dauer des sogenannten Präventivgewahrsams zur vermeintlichen Verhinderung »einer bevorstehenden terroristischen Straftat« auf maximal sieben Tage erhöhen. Aktuell sind mit richterlichem Beschluss bis zu zwei Tage möglich. Bei »Anhaltspunkten« zu »Straftaten gegen Leib oder Leben« soll ein Unterbindungsgewahrsam höchstens fünf Tage dauern können.

Anders als zuvor angekündigt, soll das jedoch nicht für befürchtete Ordnungswidrigkeiten und »einfache Straftaten« gelten, worunter beispielsweise Straßenblockaden fallen. Allerdings enthält der Text einen Passus, der auch Mitglieder der Aktionsgruppe »Letzte Generation« betreffen könnte: Sofern von einer Person »eine Wiederholung« von Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten mit »überwiegender Wahrscheinlichkeit« zu erwarten ist, soll Unterbindungsgewahrsam doch möglich sein. Präventivhaft als solche hält Biplab Basu von der »Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt« (KOP) für eine »antidemokratische« und »rechtsstaatswidrige« Methode. Die Verlängerung einer solchen Maßnahme sei daher »um so mehr zu verurteilen«, erklärte er am Mittwoch gegenüber junge Welt. Spitzenreiter bei der Haft zur »Verhinderung« von Straftaten, die noch gar nicht begangen wurden, ist nach wie vor der Freistaat Bayern. Hier können seit einer Gesetzesänderung 2017 bis zu zwei Monate Haft angeordnet werden.

Der Senat von CDU und SPD beabsichtigt außerdem, Feuerwehrpersonal, Polizisten und Polizeifahrzeuge vermehrt mit Kameras auszustatten. Diese dürften nach den Plänen nicht nur bei öffentlichen Einsätzen laufen, sondern auch in Privaträumen. Die Polizei müsse, »wenn sie selbst filme«, allerdings »akzeptieren«, dass auch Zivilisten das täten, statt sie zu »kriminalisieren«, so Basu. Einige Polizeidienststellen waren seit einem Urteil des Landgerichts München vom 11. Februar 2019 verstärkt dazu übergegangen, das Filmen öffentlicher Polizeieinsätze als Verletzung der »Vertraulichkeit des nicht öffentlich gesprochenen Wortes« nach Paragraph 201 StGB zu interpretieren. Hierzu hatte bereits die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) in ihrem Magazin Polizeispiegel von Juni 2016 geraten – wohl um die unliebsame Dokumentation von Polizeieinsätzen zu unterbinden.

Ebenfalls ausweiten will die Landesregierung die Verwendung sogenannter Elektroimpulsgeräte. Die »Taser« sollen zukünftig angewendet werden, sofern dadurch der Gebrauch von Schuss- oder Hiebwaffen vermieden werden kann. Bisher waren die Geräte bereits im »Testlauf« bei Berliner Polizisten im Gebrauch. Die Verwendung von Tasern wurde in der Vergangenheit vor allem wegen ihrer gesundheitlichen Folgen kritisiert. Besonders Schwangere, Vorerkrankte und Personen unter Drogeneinfluss sind gefährdet; im Nachgang von Tasereinsätzen ist es in der BRD vereinzelt zu Todesfällen gekommen.

Der SPD-Politiker Martin Matz zeigte sich am Dienstag mit dem Entwurf zufrieden: Man habe einen »guten Kompromiss« gefunden, sagte er dem RBB. Kritik kam derweil von Ferat Koçak, der für Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt. Die Polizei erhalte »mehr Raum zur Ausübung der Gewalt«, erklärte er am Mittwoch gegenüber jW. Zudem würde das Geld für die Aufrüstung der Polizei an anderer Stelle »viel nötiger« gebraucht, zum Beispiel im »sozialem Bereich, in der Jugendarbeit und in Schulen«, so Koçak. Der Entwurf soll nun in den Parlamentsausschüssen beraten und im Anschluss vom Abgeordnetenhaus beschlossen werden.