Manche Dinge sind schon passiert, ehe sie passieren. Als Kevin McCarthy im Januar ganze 15 Wahlgänge benötigte, sich in den Vorsitz des US-Repräsentantenhauses wählen zu lassen, galt er vom Start weg als Lame Duck – abhängig von wenigen Stimmen republikanischer Hardliner. Mit diesem Hebel konnten die Revolteure, das war deutlich, ihren Forderungen mehr Gewicht verleihen, als ihnen dem numerischen Verhältnis nach zustünde.

Eben das passiert jetzt. Eine Gruppe um Matthew Gaetz, dem auf Donald Trump eingeschworenen Abgeordneten aus dem Bundesstaat Florida, hat Mc Carthy am Dienstag aus dem Amt gewählt. Hierzu reichten sieben Stimmen aus dem Kreis der damals 19 Abtrünnigen, denn die Fraktion der Demokraten stimmte ebenfalls gegen McCarthy. Der Vorgang hat historischen Charakter, noch nie wurde ein Vorsitzender der Kammer auf die Art aus dem Amt gebracht. Die Abwahl legt den Betrieb des Parlaments und damit auch des Kongresses still.

Gaetz warf dem Speaker vor, gegen Absprachen in der Fraktion gehandelt zu haben. Am vergangenen Wochenende hatte McCarthy mit den Stimmen der Demokraten den drohenden Shutdown abgewendet. Und sich so als Teil des »Sumpfs« von Washington erwiesen, begründete Gaetz vor der Presse seine Attacke. Was er und seine sechs Verbündeten hier betreiben, fügte er hinzu, sei »Hausputz« für die Zeit, in der Trump wieder im Weißen Haus sitze.

Der Gegenstand der Entzweiung ist schwer zu verorten. Man scheint sich in der republikanischen Fraktion weitgehend einig, was Haushaltsplanung und Neuverschuldung angeht. Differenzen bestehen eher in der Frage der Kompromissbereitschaft. Anderseits hatten die republikanischen Hardliner keine Pro­bleme, in Momenten, die ihnen passend schienen, Kompromisse einzugehen. Entsprechend äußerte McCarthy bei seiner Abschiedsrede, Gaetz gehe es allein darum, an Profil zu gewinnen, indem er Chaos stiftet.

Eine Auswirkung auf die Hochrüstung der Ukraine scheint der Vorgang im US-Parlament vorläufig nicht zu haben. Präsident Joseph Biden versicherte in einer Telefonkonferenz europäischen Regierungschefs die Fortsetzung des Kurses. Für die längerfristige Aufrechterhaltung der in ein paar Wochen auslaufenden Kriegsmittellieferungen benötigt er allerdings ein arbeitsfähiges Parlament.