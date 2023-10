China Daily via REUTERS »Wirtschaftliche Bedrohung für die EU«? Leapmotor-Fabrik in Jinhua, China (26.4.2023)

Die EU-Kommission ist einer Wirtschaftskriegserklärung gegen China einen Schritt nähergekommen. Am Mittwoch leitete die Brüsseler Behörde offiziell eine Untersuchung von Subventionen für chinesische E-Autobauer ein. Es gebe »ausreichende Beweise« für Darlehen staatlicher Banken und die »Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen durch die Regierung« zu Vorzugspreisen, hieß es zur Einleitung der Untersuchung am Mittwoch im Journal der EU. Genauer wurde die Kommission nicht.

Ihre Chefin Ursula von der Leyen hatte den Schritt im September angedroht. Die Weltmärkte würden von »billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt«, sagte sie in ihrer jährlichen Rede zur »Lage der Union« im EU-Parlament. Die »subventionierten Billigimporte« seien »eine wirtschaftliche Bedrohung für die Elektroautoindustrie der EU«, legte die Kommission nun am Mittwoch nach, wobei sie betonte, die Untersuchung »auf eigene Initiative hin« eingeleitet zu haben, nicht etwa auf »Beschwerde der EU-Industrie«.

Die Aussicht auf Strafzölle der EU versetzt zumindest große Teil der deutschen Industrie in helle Panik. Gegenmaßnahmen Beijings wären verheerend etwa für VW, Mercedes und BMW, die jeden dritten Neuwagen in China verkaufen und auf moderne Batterien von dort angewiesen sind.

Die nicht eben China-freundliche Wirtschaftswoche erklärte die Preisvorteile chinesischer Hersteller am Mittwoch wie das Handelsministerium der Volksrepublik mit technologischen Vorsprüngen und Skaleneffekten. Die Vermutung, BYD, Nio, Xpeng und Co. »bekämen ­Renminbi-Scheine von der Regierung zugesteckt, um die europäische Autoindustrie zu vernichten«, sei haltlos und dazu angetan, den Umstieg auf E-Mobilität in der EU auszubremsen – hier hergestellte, technologisch veraltete Autos blieben für die meisten unbezahlbar, so das Blatt.

Zu den Befürwortern von Strafzöllen gehören der rechtsliberale EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis aus Lettland und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen.