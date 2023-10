Antwerpen. Die deutschen Turnerinnen haben die angestrebte Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 als Team ganz knapp verpasst. In der Mehrkampfqualifikation bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen belegte die Riege des Deutschen Turnerbundes am Montag den 13. Platz. Dem Team fehlten 0,169 Zähler für das Olympiaticket. »Zwei Zehntel – man, das ist nichts«, sagte Bundestrainer Gerben Wiersma. (dpa/jW)