Er war die Stimme von Arnold Schwarzenegger, Terence Hill und Adriano Celentano: Der vielbeschäftigte Synchronsprecher Thomas Danneberg ist tot. Das bestätigte seine Witwe am Montag. Er wurde 81 Jahre alt. Der Berliner hatte Ende der 50er Jahre seine Ausbildung am Theater absolviert und danach viele Jahre auf Bühnen gestanden. Mitte der 60er begann er als Synchronsprecher und wurde eine der beliebtesten Stimmen der Leinwandstars und gefragter Sprecher für Werbespots. Auch als Schauspieler war er zuweilen zu sehen, zum Beispiel im Actionfilm »Geheimcode Wildgänse« (1984) oder dem Edgar-Wallace-Krimi »Die blaue Hand« (1967). Sein Freund und Kollege Charles Rettinghaus würdigte in einem Video auf Instagram den Verstorbenen als »eine der größten deutschen Synchronstimmen (…). Er hat so viele Leute synchronisiert und ihnen so tolles Leben eingehaucht: Travolta, Nick Nolte, Terence Hill, Schwarzenegger, Stallone und und und.« (dpa/jW)