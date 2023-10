Tschechien wird sich im Jahr 2026 als Gastland der Frankfurter Buchmesse präsentieren. Der Direktor der Bücherschau, Juergen Boos, und der tschechische Kulturminister Martin Baxa unterzeichneten am Montag in Prag den Ehrengastvertrag. Das Motto des Gastauftritts verweist auf Shakespeare und lautet »­Czechia – a country on the coast« (Tschechien – ein Land an der Küste). Das sei eine maritime Beschreibung für ein mitteleuropäisches Land mit Binnenlage, sagte Boos und fügte hinzu: »Ich bin sehr gespannt, was wir darunter in Frankfurt erleben dürfen.« Es gehe unter anderem darum, an neue Ufer der Vorstellungskraft und der Humanität zu entschwinden. Einen Schwerpunkt wird die Gegenwartsliteratur mit Autoren wie Kateřina Tučková, Radka Denemarková, Jáchym Topol und Jaroslav Rudiš bilden. Boos hob hervor, dass die moderne tschechische Literatur für ihn nicht zuletzt auch eine besonders weibliche Literatur sei. (dpa/jW)