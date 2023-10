IMAGO/ITAR-TASS Russland ist zum Kupferexporteur Nummer eins für die Türkei geworden – von dort wird weiterverkauft

Die Türkei hat in den ersten sieben Monaten ihre Kupferimporte aus Russland, verglichen mit demselben Zeitraum des Vorjahrs, nahezu verdreifacht. Darüber berichtete die in London erscheinende Financial Times (FT) am 29. September und berief sich dabei auf die Website Trade Data Monitor. Die angegebene Gesamtmenge von 159.000 Tonnen entspricht für diese Zeit einem Monatsdurchschnitt von 22.700 Tonnen. Der »Aufhänger« und Kern des FT-Artikels ist allerdings, dass Italien im Juli mindestens 5.000 Tonnen – also eine relativ geringe Menge – russisches Kupfer über die Türkei und seinen Hafen Livorno importiert haben soll.

Einige westdeutsche Medien werfen jetzt den Italienern, die hierzulande schon fast immer als unzuverlässige und selbstsüchtige Verbündete galten, Verrat an den gemeinsam beschlossenen Sanktionen gegen Russland vor. Ein kleiner Schönheitsfehler der Empörung ist jedoch, dass die EU keine Sanktionen gegen die Einfuhr von Metall und Metallprodukten aus der Russischen Föderation vereinbart hat. Auf diese Tatsache hat die Financial Times ausdrücklich hingewiesen. Brüssel hat nach Angaben der FT 2022 lediglich Strafmaßnahmen gegen einige Manager des zuständigen russischen Unternehmens Ural Mining and Metallurgical Company beschlossen, aber nicht gegen die UMMC selbst.

Erheblich genauer als manche deutsche Medien, die sich auf den Artikel der FT bezogen, hat die britische Tageszeitung die Hintergründe des italienischen Kupfergeschäfts dargestellt. Logistisch abgewickelt wurde der Transport vom Schweizer Konzern Glencore. Das seit 2011 an der Londoner Börse eingetragene Unternehmen gilt als weltweit größter Akteur im Rohstoffhandel, vor allem für Metalle, Erdöl und Produkte daraus. Glencore hatte, der FT zufolge, das russische Kupfer formalrechtlich von der Firma Haldivor Energy gekauft, die 2019 in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegründet worden war. Bestimmt war die Ware für die Walzdrahtfabrik Carlo Colombo in der norditalienischen Provinz Cremona (Region Lombardei). Das Unternehmen gibt seine Produktionskapazität mit 300.000 Tonnen im Jahr an.

Glencore erklärt zu dem aktuell in die Kritik geratenen Italien-Deal, es habe sich um den »abschließenden Teil« der Ausführung eines Kontrakts gehandelt, der schon vor Beginn der russischen Kriegshandlungen in der Ukraine abgeschlossen worden sei. Das Unternehmen habe »seit Kriegsbeginn kein neues Geschäft mit der UMCC unternommen«. Das entspreche der im März 2022 eingeführten Politik von Glencore, sich nicht für neue Geschäften mit Russland zu engagieren. Gegenwärtig sei auch kein Vorkriegskontrakt mehr aktiv.

Wenn diese Aussagen des Konzerns der Wirklichkeit entsprechen, was im Artikel der Financial Time an keiner Stelle angezweifelt wird, bleibt kein tragfähiger Grund für Aufregung und Empörung. Unstrittig ist nur, dass infolge der immer zahlreicher werdenden westlichen Sanktionen gegen Russland die Rolle der Türkei als Transitland deutlich gewachsen ist. Das Land, das mit dem Bosporus die Durchfahrt vom Schwarzen Meer über das Marmara- schließlich ins Mittelmeer beherrscht, beteiligt sich weder an den Strafmaßnahmen der EU und der USA noch am Versuch der Einkreisung und Isolierung Russlands.

Die Türkei hat im laufenden Jahr ihre Kupferimporte aus Russland drastisch gesteigert, FT zufolge sogar fast verdreifacht. Russland liegt jetzt unter den Kupferlieferanten der Türkei an der Spitze und hat Kasachstan auf Platz zwei verdrängt. Usbekistan, das 2021 mehr Kupfer in die Türkei exportierte als Russland, lag in den ersten sieben Monaten hinter Bulgarien auf dem vierten Platz.

Die Türkei importiert eindeutig mehr Kupfer aus Russland, als sie für den eigenen Bedarf benötigt, und verkauft einen großen Teil davon weiter. Das war auch schon vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar 2022 so. Im laufenden Jahr ist Italien zum Kunden Nummer eins geworden. Deutschland und Großbritannien rühmen sich, ihre Bezüge von Kupfer aus der Türkei gesenkt zu haben, liegen aber immerhin auf den Plätzen drei und fünf. China folgt erst an sechster Stelle.