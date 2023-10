Cristina Chiquin/REUTERS Der Protest hat alle Bevölkerungsgruppen erfasst: Maya-Ritual für die Absetzung der Generalstaatsanwältin in Guatemala-Stadt (2.10.2023)

Es sind verstörende Bilder: Polizisten durchsuchen das Oberste Wahlgericht (TSE) Guatemalas mit dem Ziel, die beglaubigten Endergebnisse der Bezirke von den Wahlen am 20. August zu beschlagnahmen, und zwar im Original. Der progressive Kandidat Bernardo Arévalo war damals deutlich als Sieger hervorgegangen, die herrschenden Kreise um den sogenannten Pakt der Korrupten versuchen seitdem, seine für den 14. Januar anberaumte Amtsübernahme zu verhindern. Die Durchsuchung hatte bereits am Freitag begonnen. Richter hatten angeboten, beglaubigte Kopien der Wahldokumente auszuhändigen, die Staatsanwaltschaft bestand auf den Originalen, schrieb der in Guatemala lebende ehemalige Menschenrechtsanwalt Miguel Mörth in seiner monatlichen Kolumne für das Guatemala Netz Bern am Sonntag.

Das TSE beantragte eine »einstweilige Anordnung« durch das Verfassungsgericht und verschaffte sich damit einen kurzen Aufschub. Am Sonnabend ordnete der Leiter der Sonderstaatsanwaltschaft gegen Straffreiheit (FECI), Rafael Curruchiche, dann die endgültige Beschlagnahmung an. Mörth vermutet, dass ihm das Verfassungsgericht signalisiert hatte, dass er »nichts zu befürchten hätte«. Richter klammern sich an die Kisten mit den Originaldokumenten, es kommt zum Handgemenge mit Polizisten. In einem in sozialen Netzwerken veröffentlichten Video sprach eine sichtlich geschockte Richterin von »Schlägen und Verletzungen«, die sie und ihre Kollegen erlitten hatten. An der Tragweite des Vorfalls ändere sich auch nichts, wenn sie die Dokumente wie angekündigt »am Mittwoch zurückbekämen«.

Der designierte Staatspräsident Arévalo brach eine Arbeitsreise nach Mexiko und in die USA wegen des »dreisten Überfalls« der Staatsanwaltschaft ab und kehrte am Sonntag nach Guatemala zurück. Am Tag darauf wiederholte er seine Vorwürfe »von einem laufenden Staatsstreich« gegen seine Person bei einer im TSE einberufenen Pressekonferenz, an der auch Richter des Wahlgerichtes teilnahmen. Dessen Sprecher Luis Gerardo Ramírez bedankte sich bei den Demonstranten und indigenen Autoritäten für die Unterstützung, wie La Prensa Honduras berichtete.

Die schon seit Wochen andauernden Proteste weiten sich unterdessen aus. So wurden Ende vergangener Woche aus dem Departamento Totonicapán Straßenblockaden im ganzen Land angekündigt. Die dahinter stehende indigene Verwaltungsstruktur der »48 Kantone« erklärte, dass sie »keine Antworten« auf Protestschreiben erhalten hätte, die sie am 18. September bei »verschiedenen staatlichen Stellen« eingereicht hatten. Die »mangelnde Dialogbereitschaft« habe die Blockaden notwendig gemacht. Gefordert wird der Rücktritt von Generalstaatsanwältin Consuelo Porras, Staatsanwalt Curruchiche, Richter Fredy Orellano und weiteren Juristen. Der Protest soll »zeitlich unbegrenzt« fortgesetzt werden, bis zum Rücktritt der besagten Personen.

Weitere indigene Autoritäten und verschiedene Organisationen haben sich den Protesten angeschlossen. Am Montag morgen wurden an 13 Stellen im Land Fernstraßen blockiert, darunter die Interamericana zwischen Guatemala-Stadt und Huehuetenango, sowie Kundgebungen vor den Gebäuden der Staatsanwaltschaften abgehalten. Schon im Laufe des Tages weiteten sich die Proteste aus, ab Mittag schlossen sich in Guatemalas zweitgrößter Stadt Quetzaltenango Bus-, Taxi- und Lkw-Fahrer dem Widerstand an und blockierten drei zentrale Ausfahrtstraßen. Am Abend zog eine laute und kämpferische Demonstration überwiegend junger Teilnehmer von der staatlichen San-Carlos-Universität zum Gebäude der Staatsanwaltschaft und anschließend zum Parque Central. Wie schon vor einigen Wochen hatten neben studentischen Gremien der San-Carlos-Universität auch Vertreter privater Hochschulen aufgerufen. Weitere Aktionen wurden für Dienstag angekündigt, darunter die Blockade des Justizzentrums der Stadt.