IMAGO/Jürgen Heinrich Streikkundgebung von Beschäftigten des Einzelhandels am 14. September in Berlin

Seit Monaten lassen die Unternehmen des Handels die Beschäftigten mit ihren Lohnforderungen hängen. Die Gewerkschaft Verdi hat deshalb seit September zu Streiks aufgerufen. In Hamburg soll ein seit vergangenem Donnerstag laufender, großflächiger Ausstand im Einzel- und Großhandel an diesem Mittwoch um 24 Uhr enden.

Im Groß- und Außenhandel Berlins und Brandenburgs streiken Beschäftigte nach den erfolglosen Tarifverhandlungen vom 7. September bereits in der dritten Woche. Ende September waren Mitarbeiter des Rewe-Lagers in Oranienburg im Ausstand, was nach Informationen aus dem Verdi-Landesbezirk ein deutlich reduziertes Warenangebot in Rewe-Filialen nach sich zog. In dieser Woche werden die Firmen des Pharmagroßhandels Alliance Healthcare in Charlottenburg und Alt-Hohenschönhausen, Phoenix Berlin sowie Sanacorp Potsdam bestreikt, wodurch sich die Medikamentenauslieferung verzögern wird.

»Für die Auswirkungen der Streiks tragen allein die Unternehmen die Verantwortung, die seit Monaten von ihren Beschäftigten Reallohnverluste fordern«, erklärte Verdi-Verhandlungsführerin Franziska Foullong. »Die Absicht der Streikenden ist es nicht, die Bevölkerung zu treffen, sondern den nötigen Druck auf ihre Unternehmen aufzubauen.« Die könnten die Streiks schnell mit der Vorlage eines verhandlungswürdigen Angebots beenden. Bisher kam von dieser Seite lediglich eine Offerte über 5,1 Prozent mehr Entgelt, während Verdi für die Branche 13 Prozent, mindestens aber 400 Euro monatlich mehr fordert. Der Umstand, dass viele Unternehmen inzwischen »freiwillig« 5,1 Prozent mehr zahlen, mindere die Streikbereitschaft der Beschäftigten nicht, so Foullong, denn diese Lohnerhöhung bleibe weit unter der Inflationsrate.

In NRW hielt Verdi in der vergangenen Woche eine fünftägige Mahnwache vor dem Sitz des Arbeitgeberverbands des Einzelhandels in Köln ab. Dazu kamen Streikdelegationen aus Unternehmen der Region. »Seit Monaten kämpfen wir für faire Löhne und Gehälter sowie angemessene Ausbildungsvergütungen«, erklärte Jana Zorn, Gewerkschaftssekretärin für den Handel in mehreren Verdi-Bezirken des Rheinlands. Es sei inakzeptabel, dass die Unternehmensseite in dieser Zeit kein Angebot vorgelegt habe, das »die finanzielle Sicherheit unserer Mitglieder gewährleisten würde«.

Für vergangenen Donnerstag hatte Verdi zu einem Streiktag auch bei ausgewählten Betrieben der Edeka Rhein-Ruhr GmbH mobilisiert. In Moers vor der regionalen Edeka-Zentrale kamen rund 600 Beschäftigte aus Einzel- sowie Groß- und Außenhandelsbetrieben der Nummer eins des bundesdeutschen Lebensmittelhandels zusammen. Edeka habe maßgeblichen Einfluss auf die Tarifverhandlungen, betonte Silke Zimmer, Verdi-Verhandlungsführerin. »Die Streikenden fordern Edeka auf, dafür zu sorgen, dass die seit Sommer andauernde Blockadehaltung der Arbeitgeber aufgegeben und der Weg für einen Tarifabschluss freigemacht wird.« Verhandelt wird für den Einzelhandel in NRW wieder am 17. Oktober.

Die Terminwahl zeigt, dass sich die Unternehmen auf länger dauernde Tarifrunden einstellen: So wird für den genossenschaftlichen Großhandel in Bayern erst wieder am 23. November verhandelt, nachdem die fünfte Runde in der vergangenen Woche ohne Ergebnis blieb. Trotz der vielen Streiks insbesondere von Beschäftigten einiger Rewe- und Penny-Großhandelsstandorte hätten diese Unternehmen lediglich die Minianhebung in Höhe von 5,1 Prozent ab Oktober angekündigt, so der zuständige Verdi-Sekretär Thomas Gürlebeck. In den Verhandlungen habe es keinerlei Verbesserung des Angebots gegeben. »Damit ist klar, dass die Arbeitgeber weiterhin nur hohe Reallohnverluste für die Beschäftigten bieten.«

Im bayerischen Einzelhandel sieht es nicht besser aus: Viele Beschäftigte hätten große Zukunftssorgen, sagte der Verdi-Verhandlungsführer Hubert Thiermeyer. »Die massiven Preissteigerungen, verursacht auch durch die Handelskonzerne, haben ihr frei verfügbares Einkommen fast vollständig aufgezehrt. Sie kämpfen deshalb so entschlossen und ausdauernd für Wertschätzung auch beim Entgelt.«