Markus Sperling Bewohner des Hauses in der Seestraße warten auf eine Entscheidung des Bezirks

Vielleicht reibt sich Ronny Pifko, Geschäftsführer des Schweizer Immobilienunternehmens Bluerock Group, schon voller Vorfreude die Hände: In weniger als einer Woche soll das Grundstück Seestraße 110 im Berliner Stadtteil Wedding an einen privaten Investor verkauft werden, wenn nicht das Bezirksamt Mitte Gebrauch vom eingeschlafenen Vorkaufsrecht macht. Pifko möchte das Grundstück privat kaufen, und ist »mit Leidenschaft vom Standort Berlin überzeugt, so dass wir auch bereit sind, privat mit unserem Familienvermögen zu investieren«, wie er im Gespräch mit jW vor zwei Wochen versicherte. »Wir befürchten, dass der neue Eigentümer das Haus bis unter die Dachspitze aufhübscht und die Kosten auf die Mieterinnen und Mieter umlegt«, sorgte sich dagegen Christoph Mayer, einer der Mieter des Hauses, am Montag gegenüber dieser Zeitung. Die Mängel am Gebäude sind schwerwiegend, eine Instandsetzung ist nötig. Wenn das Haus verfällt, müssen die Mieter der 27 bewohnten Wohnungen früher oder später ausziehen. Wenn es teuer modernisiert wird und die Mieten steigen, ebenfalls.

Weniger interessiert am »Standort Berlin« und seinen Bewohnern scheint das Bezirksamt Mitte zu sein. Statt vom Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, versteckt man sich dort hinter Formalitäten. Nach jW-Informationen wurde das Thema bei einer Beratung, bei der es urprünglich auf der Tagesordnung stand, nicht besprochen. Dabei gibt es einen Vorreiter: Erst vor zwei Wochen hat der Bezirk Neukölln mit finanzieller Unterstützung des Landes erstmals nach knapp zwei Jahren wieder vom Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht. Sogar in zwei Fällen.

Das Vorkaufsrecht besagt, dass der Bezirk, landeseigene Wohnungsunternehmen oder Genossenschaften den Vorrang beim Kauf von Wohnhäusern gegenüber privaten Käufern beanspruchen können. Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2021 ist es jedoch de facto außer Kraft gesetzt: Es greift nur noch für Häuser, die unter den sogenannten Milieuschutz fallen, leer stehen und baufällig sind. Die Liste der Mängel in der Seestraße 110 ist lang. Viele Wohnungen haben noch die sehr selten gewordenen Toiletten auf halber Treppe und keine Badezimmer, geheizt wird mit Öfen. Die Fenster sind alt, mit Einfachverglasung, in vielen Ecken schimmelt es. Von kaputten Abflüssen, Öffnungen, durch die es hereinregnet, über die stellenweise brüchige Fassade bis zu fehlenden Klingeln und Geländerstäben in den Treppenhäusern – hier ist alles dabei, was sich Mieter nicht wünschen.

»Bei sogenannten ›Problemimmobilien‹ (die nicht mehr allzu häufig vorkommen), wurde und wird eine Prüfung wegen städtebaulicher Missstände durchgeführt, so dass es gegebenenfalls zum Abschluss einer Abwendungsvereinbarung oder zur Ausübung des Vorkaufsrechts kommen kann«, antwortete das Bezirksamt Mitte auf jW-Anfrage vor zwei Wochen. Dem Bezirk Mitte läge das Objekt Seestraße 110 zur Prüfung vor. Zudem biete der »Milieuschutz den Mietern Schutz vor unter anderem Modernisierung«.

Die nächste Sitzung des Bezirksamts Mitte ist erst anberaumt, wenn die Prüfungsfrist zur Ausübung des Vorkaufsrecht schon verstrichen sein wird. »In Neukölln hat das Bezirksamt in der zweiten Woche der dreimonatigen Prüfungsfrist mit der Inspektion des Hauses begonnen, in Mitte fand die Prüfung durch das Bezirksamt in Woche sieben statt«, sagt Mieter Mayer. Das zeige, dass die Bezirksämter mit sehr unterschiedlichem Ehrgeiz an die Sache herangehen. Am 10. Oktober wird sich voraussichtlich entscheiden, ob Mitte das Vorkaufsrecht als Instrument gegen Verdrängung wählt oder Investor Pifko in der Schweiz die Champagnerkorken knallen lässt.