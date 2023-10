Tigran Mehrabyan/PAN Photo via REUTERS Weiter auf Westkurs: Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan (Jerewan, 13.9.2022)

Das armenische Parlament hat am Dienstag mit großer Mehrheit für den Beitritt zum Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gestimmt. Zwei Oppositionsfraktionen warnten, dass dieser Schritt allein geopolitischen Zielen diene und das Verhältnis zu Armeniens Verbündetem Russland belaste. So hat das Gericht in Den Haag einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin unter dem Vorwurf von Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen. Armeniens Vorgehen werde äußerst negative Folgen für die bilateralen Beziehungen haben, erklärte ein Sprecher des Moskauer Außenministeriums gegenüber TASS. Die Regierung in Jerewan begründet den Beitritt zum IStGH mit der Verfolgung von aserbaidschanischen Kriegsverbrechen auf armenischem Territorium. Zuletzt wurden nach Angaben des armenischen Verteidigungsministeriums am Montag in der Grenzregion Gegharkunik durch Beschuss von aserbaidschanischen Militärs ein Soldat getötet und zwei weitere verwundet.

Am Montag hat eine Mission der Vereinten Nationen (UN) die Enklave Bergkarabach besucht. Nach der Kapitulation der dortigen, international nicht anerkannten Republik Arzach infolge einer aserbaidschanischen Militäroffensive sind mehr als 100.000 Bewohner nach Armenien geflohen. Maximal 1.000 Armenier seien noch zurückgeblieben, erfuhr die Mission von Vertretern der aufgelösten Republik. Die UN-Mitarbeiter zeigten sich »betroffen« von der »überstürzten Flucht«. Gleichwohl habe die Mission keine Anzeichen von Zerstörung wahrgenommen und »weder von der Bevölkerung noch von anderen Informationen über Gewalt gegen Zivilisten nach dem letzten Waffenstillstand« erhalten, erklärte der Sprecher des UN-Generalsektetärs, Stéphane Dujarric, am Montag.

Zwar beteuerte die Regierung in Baku am Montag, die Rechte der Karabacharmenier auf ihre Kultur, Sprache und Religion zu achten. Dass diese unerwünscht sind, wird ihnen derweil auf subtilere Weise deutlich gemacht. So hat die neue Stadtverwaltung von Stepanakert auf X eine Karte der nunmehr Khankendi genannten Gebietshauptstadt von Bergkarabach veröffentlicht. Darauf ist eine Straße nach dem osmanischen Kriegsminister Enver Pascha benannt – einem Hauptverantwortlichen für den Genozid an den Armeniern im Ersten Weltkrieg.