IMAGO/ZUMA Wire

In der norditalienischen Stadt Turin ist es am Dienstag zu Zusammenstößen zwischen Hunderten linken Demonstranten und der Polizei gekommen. Dabei wurden mehrere Protestierende durch Schlagstockeinsatz verletzt. »Meloni, in Turin bist du nicht willkommen«, hieß es auf einem Transparent. Die Aktivisten aus Centri Sociali (Soziale Zentren), der No-TAV-Bewegung gegen den Bau einer Schnellzugstrecke sowie von Universitätskollektiven protestierten gegen einen Auftritt der faschistischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Carignano-Theater der Stadt. (jW)