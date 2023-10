Ralph Tedy Erol/REUTERS Demonstranten in Port-au-Prince (17.9.2023)

Die Karten sind gelegt: Eine von den USA eingebrachte Resolution zur Entsendung einer multinationalen Eingreiftruppe nach Haiti ist am Montag (Ortszeit) gebilligt worden. Laut der von 13 Mitgliedern des Rates verabschiedeten Entscheidung soll die Truppe unter Führung Kenias stehen und durch zusätzliche Kräfte aus Jamaika, von den Bahamas sowie aus Antigua und Barbuda verstärkt werden. Die UN-Sondergesandte für Haiti, María Isabel Salvador, wies darauf hin, dass der Einsatz keine Mission der Vereinten Nationen ist, sondern lediglich von der Weltorganisation unterstützt wird. Ziel der Aktion sei es, die Regierung des Karibikstaates beim Kampf gegen gewalttätige Banden zu unterstützen und das Land zu stabilisieren. Haitis nichtgewählter Premierminister Ariel Henry begrüßte das Ergebnis der Abstimmung und dankte »allen Ländern, die der Truppe beitreten«.

Trotz eines Appells sozialer und politischer Organisationen sowie einiger Gewerkschaften des Landes an den Vertreter Moskaus im Sicherheitsrat, hatten Russland und China nicht gegen die Resolution gestimmt, sondern sich enthalten. Damit ist der Weg für den zunächst auf ein Jahr begrenzten Einsatz von mindestens 1.000 Angehörigen ausländischer Streitkräfte frei. Obwohl dessen Beginn offiziell noch nicht feststeht, hatte US-Außenminister Antony Blinken bereits vor der Abstimmung im Sicherheitsrat erklärt, die Mission solle »binnen Monaten« starten. Kenias Außenminister Alfred Mutua sagte der BBC, die Truppe werde am 1. Januar 2024 in Haiti sein, »wenn nicht schon früher«.

Laut der Resolution sollen die Kosten der Operation durch freiwillige Beiträge einzelner Mitgliedstaaten und regionaler Organisationen getragen werden. Die US-Regierung schickt zwar keine Truppen, will aber 100 Millionen US-Dollar für logistische Unterstützung wie Aufklärung, Kommunikation, Lufttransport und medizinische Hilfe bereitstellen. »Wir sind angetreten, um einen neuen Weg zur Wahrung des Weltfriedens und der Sicherheit zu schaffen, und haben damit auf die wiederholten Forderungen eines Mitgliedstaates geantwortet, der sich einer multidimensionalen Krise inmitten einer alarmierenden Spirale der Bandengewalt gegenübersieht«, zitierte Reuters den leitenden US-­Diplomaten Jeffrey DeLaurentis.

Das ärmste Land des amerikanischen Doppelkontinents versinkt seit Monaten in Gewalt und Chaos. Zwischen Januar und September dieses Jahres wurden laut UN-Angaben 3.000 Tötungsdelikte gemeldet. Außerdem gab es 1.500 Opfer von Entführungen zur Erpressung von Lösegeld. Etwa 200.000 Menschen – die Hälfte davon Kinder – waren gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen. Während Henry am 22. September in einer Rede vor der UN-Generalversammlung seine Forderung nach der Schaffung einer internationalen Truppe gegen die Gangs wiederholte, warnen linke Oppositionsgruppen davor, dass der Kampf gegen die bewaffneten Banden zur Legitimierung einer möglichen ausländischen Besetzung missbraucht werden könne. Viele Haitianer misstrauen aus schlechter Erfahrung auch den Vereinten Nationen. Im August 2016 hatte ein Sprecher der UNO zugegeben, dass deren »Blauhelm«-Soldaten Cholera eingeschleppt hatten. Zudem hatten UN-Truppen während ihres 13 Jahre langen Einsatzes immer wieder Einheimische vergewaltigt und sexualisierte Gewalt und Ausbeutung Minderjähriger betrieben.