Michael Eichhammer/imago Notunterkunft für Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine in Friedberg (18.3.2022)

SPD und Grüne warfen dem Freistaat Bayern zuletzt vor, Bundesgelder für Flüchtlingshilfe zurückzuhalten. Wie schätzen Sie diesen Vorwurf ein?

Es fällt uns tatsächlich schwer, das umfassend einzuschätzen, da uns schlicht der Einblick fehlt, wer an wen wann Gelder auszahlt. Das sind in der Regel Interna, die wir so nicht mitbekommen, was die Einordnung enorm erschwert. Darüber hinaus ist die Finanzierung ja bereits eine komplexe Thematik.

Das bayerische Innenministerium wies die Vorwürfe zurück, unter anderem mit dem Verweis auf andere Regelungen in Bayern. Wie sehen diese im Freistaat aus, im Vergleich zu anderen Bundesländern?

Hier geht es zunächst um Geld für die Unterbringung. Dafür sind grundsätzlich die Länder zuständig. Es gibt gewisse Pauschalen, die den Landkreisen und Kommunen zur Finanzierung der Unterbringung zur Verfügung gestellt werden. Mehrkosten, die die Pauschalen übersteigen, werden je nach Bundesland übernommen, allerdings kann es auch sein, dass die Kommunen und Landkreise einspringen müssen. In Bayern läuft es tatsächlich ein wenig anders. Hier zahlt das Land zunächst alles, was Landkreise und Kommunen für die Unterbringung ausgeben. Wie es bei Überlastungen, wie etwa im vergangenen Jahr, aussieht, ist noch mal eine andere Frage. Prinzipiell kommt der Freistaat aber für die Kosten auf.

Migration, vor allem illegalisierte Einwanderung, wird von AfD, Union und den Ampelparteien mit Blick auf die jetzt anstehenden Landtagswahlen beständig thematisiert. Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund den Vorwurf von SPD und Grünen gegenüber der Staatsregierung?

Angesichts fehlender Informationen ist es schwierig, zu einer Einschätzung zu kommen. Es ist ja auch keine Überraschung, dass vor allem Angaben zu Finanzierungsfragen nicht so veröffentlicht werden, dass diese auch für Außenstehende nachvollziehbar sind.

Also ist die fehlende Transparenz ein deutliches Problem.

Sicherlich. Es ist ja durchaus von Interesse, wieviel Geld zur Verfügung steht, was die jeweiligen Kommunen und Landkreise bekommen, wie damit umgegangen wird und ob es am Ende bei den Menschen ankommt, für die es gedacht ist. Das Modell in Bayern, wo der Freistaat für die Unterbringung aufkommt, macht es am Ende zwar unkomplizierter. Andererseits liegt die komplette Macht in der Frage, wie Geflüchtete untergebracht werden, beim Freistaat. Dieser ist für einen sehr restriktiven Umgang mit schutzsuchenden Personen bekannt.

Der Bayerische Flüchtlingsrat kritisiert schon länger die Form der Unterbringung. Welche Möglichkeiten erachten Sie als sinnvoller?

Eine Abschaffung der Lagerpflicht war schon immer unser Credo. Die besagt, dass Geflüchtete während ihres Asylverfahrens und Geduldete, deren Asyl abgelehnt wurde, in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden müssen. Auch wenn diese Menschen eine Wohnung finden oder bei Bekannten oder Verwandten unterkommen könnten, dürfen sie in der Regel nicht aus den Lagern ausziehen. Wir reden hier über nicht wenige Menschen, die im Grunde nicht in Lagern wohnen müssten, aber dazu verpflichtet sind. Bei den Betroffenen sorgt das für Frust, wenn sie gezwungen sind, für mehrere Jahre in einer Unterkunft zu leben, die aus allen Nähten platzt. Eine Abkehr von dieser Praxis würde die Unterbringungsstrukturen entlasten sowie die Ausgaben verringern.

Einerseits jammern Kommunen und Landkreise, da man nicht weiß, wie man Geflüchtete noch unterbringen soll, gleichzeitig wird den Menschen aber der Umzug verboten, wenn sie privaten Wohnraum gefunden haben. Das Beispiel ukrainischer Geflüchteter, die nicht gezwungen werden, in Unterkünften zu leben, zeigt, dass eine private Unterbringung in vielen Fällen möglich ist und entlastend für alle wirkt.

Weshalb beharrt man dann in Bayern trotz möglicher Entlastung auf diesem Modell?

Diese Schieflage ergibt sachlich wenig Sinn. Allerdings spielt hier auch Flüchtlingsabwehr eine Rolle, also wie man Geflüchteten hier das Leben so unbequem wie möglich macht.