Liesa Johannssen

Köln. Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Hessen steht die mit Ministerpräsident Boris Rhein regierenden CDU deutlich vor der SPD. Laut einer aktuellen Umfrage, die das Institut Infratest dimap am Donnerstag abend veröffentlichte, können sich 31 Prozent der Befragten vorstellen, die CDU zu wählen. Für die SPD und deren Spitzenkanidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprechen sich lediglich 16 Prozent und damit fast um die Hälfte weniger aus. Im Vergleich zu einer Umfrage von Anfang September hat die SPD zwei Prozentpunkte verloren. Sie liegt damit hinter den Grünen, deren Umfragewerte stabile 17 Prozent betragen.

Die AfD wird bei 15 Prozent gesehen. Hoffnung auf einen Verbleib im Landtag kann sich mit sechs Prozent die FDP machen. Die Linke hingegen müsste mit vier Prozent das letzte ihr verbliebene Parlament in einem westdeutschen Flächenland verlassen. Auch die Freien Wähler werden bei vier Prozent verortet. Befragt wurden von Montag bis Mittwoch 1.515 Wahlberechtigte in Hessen.

Infratest dimap veröffentlichte am Donnerstag auch neue Umfragen zur ebenfalls in eineinhalb Wochen anstehenden Landtagswahl in Bayern. Dieser zufolge kommen die Christsozialen von Ministerpräsident Markus Söder auf 36 Prozent. Vor fünf Jahren hatte die CSU mit 37,2 Prozent ihr bis dahin schlechtestes Ergebnis seit fast 70 Jahren eingefahren.

Das Rennen um Platz zwei ist laut der Umfrage weiter offen. Die Freien Wähler um Vizeregierungschef Hubert Aiwanger werden nach der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt bei einem Rekordwert von 16 Prozent gesehen. Die Grünen folgen mit 15 Prozent vor der AfD mit 14 Prozent. Die SPD erreicht neun Prozent, während die FDP mit vier Prozent den Landtag verlassen müsste. Befragt wurden von Montag bis Mittwoch 1.512 Wahlberechtigte in Bayern. (AFP/jW)