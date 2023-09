Die XXIX. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz am 13. Januar 2024 in Berlin steht unter dem Motto »Wem gehört die Welt?«. Unter dieser Fragestellung werden wir zum einen den fundamentalen Wandel in den globalen Kräfteverhältnissen widerspiegeln, den Umbruch in den internationalen Beziehungen durch den Aufstieg des globalen Südens – allen voran der Volksrepublik China als zweitgrößter Wirtschaftsmacht. Es ist ein Hegemonieverlust, dem die bisherigen Herren der Welt, die US-geführten NATO-Staaten, mit verstärktem Militarismus, Kriegsgetrommel und dem Ziehen der faschistischen Karte zu begegnen suchen.

Mit der Frage »Wem gehört die Welt?« wollen wir uns auch mit der Zukunft beschäftigen. Was geschieht auf und mit unserem Planeten, wenn sich die neoliberalen Kräfte ungehindert weiter durchsetzen können, mit allen zerstörerischen Folgen für Menschen und Umwelt? Was bedeutet es, wenn Ressourcen, die dringend für die Armutsbekämpfung oder den Schutz des Klimas benötigt werden, statt dessen in Rüstung und Kriege fließen? Es geht also, marxistisch gesprochen, um die Eigentumsverhältnisse, und zwar global.

Eine andere Welt ist nicht nur nötig, sondern auch möglich! Oder wie es Rosa Luxemburg inmitten des Ersten Weltkriegs ebenso kurz wie prägnant formulierte: Es geht um die Entscheidung »Sozialismus oder Barbarei?«. Darum werden die Beiträge unserer internationalen Referentinnen und Referenten sowie das umfangreiche Kulturprogramm kreisen. Auf dem Abschlusspodium, das sich am frühen Abend traditionellerweise den hiesigen Verhältnissen widmet, stellen wir dann mit Blick auf den Vormarsch faschistischer Kräfte um die AfD – aber auch in Bezug auf die Übernahme ihrer Agenda durch die etablierten bürgerlichen Parteien – die Frage: Wer stoppt die Rechten?

Um zum linken Jahresauftakt am Liebknecht-Luxemburg-Wochenende ein kraftvolles Zeichen zu setzen, findet die XXIX. Rosa-Luxemburg-Konferenz im »Tempodrom« in Berlin statt. Wir wollen neue Maßstäbe setzen, denn dieser Veranstaltungsort bietet deutlich mehr Besucherinnen und Besuchern Platz als die Räumlichkeiten der letzten Jahre.