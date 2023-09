Putin fordert Maßnahmen gegen steigende Benzinpreise

Igor Russak/dpa Im Blick der Regierung: Preise an den Zapfsäulen in Russland (St. Petersburg, 6.3.2022)

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin hat von der russischen Regierung Maßnahmen gegen die weiter steigenden Benzin- und Dieselpreise im Land verlangt. Zwar sei bereits Schritte unternommen worden, sagte Putin am Mittwoch vor dem Kabinett. »Aber die Preise steigen weiter. (...) Der Verbraucher braucht Ergebnisse.« Er forderte die Regierung zudem auf, »schneller auf die Entwicklungen zu reagieren«. Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak sagte, die Regierung prüfe weitere Maßnahmen wie eine Erhöhung der Exportsteuern für Treibstoffe.

In Russland gab es in den vergangenen Monaten Engpässe bei Benzin und Diesel. Die Knappheit belastete vor allem die landwirtschaftlichen Regionen im Süden, wo der Treibstoff für die Ernte unerlässlich ist. Die Regierung in Moskau erließ daher am vergangenen Donnerstag ein vorübergehendes Exportverbot für Benzin und Diesel. Ausgenommen sind vier benachbarte Staaten. Zwar gaben die Preise zunächst nach, sie sind jedoch wieder angestiegen. (Reuters/jW)